Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 15

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê se emociona ao ver Catarina. Gilda exige que Benedita repita o depoimento que deu ao delegado. Silvio e Laura brigam, e Wanda o expulsa de seu quarto no hotel. Ione não consegue resistir a Sansão. Anselmo reage com despeito ao ver Cândida ser ovacionada ao chegar no Café-Concerto. Beto Pandeiro comenta com Marê, Júlio e Orlando o que viu no dia do assassinato de Leonel, mas não aceita depor. Marcelino fala com Jesus. Júlio decide falar novamente com Beto Pandeiro antes do julgamento. Gaspar fica tenso com a torcida de Cândida para a absolvição de Marê. Odilon encontra um documento que incrimina Gilda. Gilda faz declarações contra Marê na frente do fórum. Começa o julgamento de Marê.

FUZUÊ

Barreto ajuda Luna. Rui se alia à Preciosa. Pascoal tenta conhecer Cecília melhor. Nero comenta com os funcionários sobre o roubo no depósito. Miguel pensa em Luna. Luna decide procurar Cata Ouro. Soraya vai à delegacia visitar Merreca. Preciosa conta para Heitor sobre sua aliança com Rui. Olívia procura Miguel. Bebel avisa à Preciosa que se afastará da Conde de Montebello. Gláucia faz uma revelação sobre a mãe de Luna. Merreca conta para Soraya como sabia da carta que Maria Navalha escreveu para a filha e como ela quase morreu em Paraty. Cecília encontra Pascoal e tenta conter sua raiva. Preciosa tem uma ideia para comprovar as denúncias contra Nero. Merreca decide falar para Barreto sobre Heitor. Luna confronta Rejane.

TERRA E PAIXÃO

Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Enzo se encontra separadamente com Hélio e Leandro, e se oferece para trabalhar meio período na Monter e meio período no CEC. Campos e Monteiro dão os respectivos vereditos. No CEC, Julieta sinaliza a Romeu que deixou um envelope na mesa da lanchonete com a foto solicitada. Gláucia e Fred aparecem na exposição do instituto e gravam conteúdo no local, mas Bernardo não gosta do comportamento expansivo da irmã. Gláucia leva um tombo no instituto e é flagrada pelo público. Daniel admite para Julieta que está triste por Mariana se aproximar de Mauro. Telma senta na mesa que Julieta deixou o envelope, Romeu pega o documento na mesa, porém, posteriormente, ele descobre que pegou uma papelada que pertencia a Telma. Daniel diz para Mariana que Julieta quer conversar com eles dois sobre a escola, Mariana resolve desmarcar o compromisso com Mauro.

Julieta e Daniel fazem um almoço como um plano para afastar Mariana de Mauro. Leandro visualiza na internet a foto do tombo da Gláucia e briga com a filha. Téo e Patrick estão em busca de um bom jogador para completar o time, eles ficam impressionados com o talento de uma nova menina, Sofia. Sem saber o nome e endereço, as crianças do Lado Vila procuram Sofia pelo bairro. Julieta resolve se reunir com os amigos e deixar os pais a sós. Mariana se diverte com Daniel, mas decide ir embora para se encontrar com Mauro. Romeu vai até a casa de Karen para buscar o envelope que ficou com Telma. Lívia o ajuda em sua missão.

