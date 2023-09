Resumo das novelas

GLOBO

AMOR PERFEITO

Leonel não consegue lembrar o conteúdo das fotos que recebeu do detetive. Popó revela a Neiva e Adélia sobre Leonel. Marê e o pai contam uma história para Marcelino dormir. Ione pensa em Sansão. Júlio avisa a Marê que a denúncia contra Gilda não foi aceita. Neiva ouve uma conversa entre Gilda e Gaspar. Beto do Pandeiro chega ao hotel e comenta sobre o crime de Leonel. Wanda encontra o colar de Marê nos pertences de Silvio. Orlando tenta convencer Catarina a voltar com ele para São Jacinto. Leonor aceita trabalhar com Cândida. Wanda revela para Marê que Gilda foi amante de Silvio. Neiva descobre que nunca foi casada. Orlando volta para São Jacinto com Catarina.

FUZUÊ

Jefinho tem embate com Miguel, e Luna os repreende. Francisco tenta convencer Alícia a se aliar a ele. Cláudio conta para Nero sua descoberta e se surpreende ao saber da desistência de Luna. Bebel confronta Pascoal. Pascoal sonda um empregado de Bebel. Cecília pede emprego para Heitor. Domingos e Gláucia discutem pela presidência da Associação de Moradores. Lampião consola Luna. Miguel se reúne com a família para resolver o problema da Fuzuê. Preciosa grava uma conversa entre Olívia e Rui. Luna vai à delegacia defender Nero. Pascoal se surpreende com a presença de Cecília. Miguel avisa à família que voltará para Portugal. Merreca comenta sobre a carta de Maria Navalha e surpreende Luna.

TERRA E PAIXÃO

Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em reunião com Leandro, Enzo admite que gosta de esporte e que recebeu uma oferta de Hélio para trabalhar no CEC. Leandro propõe cobrir o preço de Hélio, mas Enzo segue em dúvida. Rosalina declara a Nando que está gostando de Romeu novamente e pede para Nando ajudar com a aproximação. Mais tarde, Dimitri aconselha Nando e diz que ele é legal e um bom irmão. Na exposição do Instituto Casa de Castanheiras, Romeu se depara com Julieta. A garota comenta sobre a foto deles registrada quando eram bebês.

Fausto fica furioso após descobrir que Pórcia foi ao cinema com Bassânio e afirma à filha que o rapaz não presta. Bassânio chega feliz em casa, mas percebe que Daniel está arrasado porque Mariana anda saindo com Mauro. Enzo comenta com Amanda que está confuso com o futuro profissional, mas ele tem uma ideia brilhante para resolver o impasse. Cansada, Telma desabafa com Karen e diz que precisa de um companheiro para ajudar ela em casa e que se sente muito sozinha. No Armazém, Fausto faz uma lista gigante de compras e pede para Bassânio buscar os produtos. após Bassânio coletar toda mercadoria, Fausto desiste das compras e admite que fez de propósito, já que não gosta dele.

