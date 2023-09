Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 13

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda comemora sua conquista com Gaspar. Cândida convida Leonor para trabalhar com ela na prefeitura. A casa de Verônica é pichada com ofensas a Érico. Odilon devolve a carta de Romeu para Érico. Ione e Sansão se aproximam. Adélia é promovida no hospital. O detetive contratado por Orlando encontra Catarina e o médico avisa a Marê. Gilda garante a Gaspar que a falsificação do testamento não será descoberta. Aparecida se preocupa com a demora de Justino. Orlando decide ir atrás de Catarina. Marê, Júlio e Frei Severo levam Leonel até o Grande Hotel. Leonel lembra que recebeu um envelope com fotos do detetive Norberto.

FUZUÊ

Luna se emociona com a carta de Maria Navalha. Bebel conversa com Nicéia sobre Luna. Preciosa fala para Heitor mandar Pascoal para Paraty. Soraya convence Miguel a procurar Luna. Cláudio explica para Miguel e Francisco o que aconteceu com ele no depósito. Cecília conta sua história para Luna. Nicéia revela à Bebel que César não queria Pascoal perto dele. Preciosa consegue a ajuda de Olívia para saber informações sobre a chave de lua. Nero conta para os filhos sobre as acusações de Merreca. Caíto fala com Rejane sobre Kirida. Luna ajuda Jefinho com o show. Nero explica para Miguel a decepção que Luna sofreu. Pascoal chega a Paraty. Miguel encontra Luna, e Jefinho vê.

TERRA E PAIXÃO

Caio sonha com Jurecê dizendo que ele e Aline correm perigo. Gladys alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sidney mexe no carro de Ernesto a mando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida. Gladys consegue um emprego de carregador para Andrade na transportadora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo. A gravidez de Graça está avançada, e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Dimitri leva Ellen, Ian e Nath para conhecerem a casa dele. Gláucia entra no quarto de Dimitri e sente que as crianças estão com mau cheiro por conta da pegadinha do Pedalzera. Gláucia se incomoda com o fedor dos amiguinhos do filho. Vera comenta com Vitor que fez algumas modificações no projeto dele, mas que adorou a inovação que o rapaz vai trazer para o Monter Mercado. A fim de convencer Leandro com uma linguagem formal, Romeu, Nando, Alex, Karen e Rosalina se vestem de executivos e vão até a Monter Holding como estratégia.

Na reunião com Leandro, as crianças do Lado Torre argumentam que eles podem vencer os Campos no campeonato de futebol e que o Monter Mercado pode patrocinar o time. Eles prometem que Romeu e Nando vão ficar longe da família rival. Leandro aceita, e todos comemoram. Clara explica para Julieta o atrito de Hélio e Leandro na exposição no instituto. Enzo decide conversar com Leandro e revelar que recebeu uma proposta de emprego. Leandro questiona Enzo se o funcionário vai deixar a Monter.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também