Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 12

GLOBO

AMOR PERFEITO

Silvio repreende Gilda por falsificar o testamento de Leonel e avisa que não irá ajudá-la. Aparecida se preocupa com Justino, que se aconselha com Tânia. Gilda convoca uma reunião com os acionistas do Hotel e denuncia Érico. Anselmo é eleito presidente do Grande Hotel. Odilon se recusa a publicar a carta de Érico, e Gilda se enfurece. Érico pede perdão a Marê. Gaspar teme por sua liberdade ao saber da acusação contra Gilda sobre o falso testamento. Leonel lembra da mãe de Marê ao olhar para Marcelino. Cândida assume a prefeitura de São Jacinto. Gilda consegue corromper todos os jurados do julgamento de Marê.

FUZUÊ

Nero aparece, e Cata Ouro fica nervoso. Olívia mente sobre seu estado para Miguel. Cláudio encontra roupas que acredita ser da Dama de Ouro. Olívia tenta manipular Miguel. Luna é acolhida por seus amigos. Cláudio localiza uma peça do tesouro, mas é atacado no depósito. Miguel encontra Jefinho na casa de Luna e fica enciumado. Otávio Augusto encontra Cláudio dormindo no depósito. Caíto se encanta ao ouvir Kirida cantar. Barreto vai à casa de Nero. Preciosa se preocupa com a viagem de sua mãe. Bebel pede para conversar com Nicéia. Luna organiza os objetos de sua mãe e encontra uma carta para ela.

TERRA E PAIXÃO

Marino cede a contragosto ao pedido de Agatha para não assumir o filho. Andrade fica arrasado por Antônio não ter aceitado seu pedido de emprego. Gentil fica nervoso quando Jonatas pergunta sobre o dinheiro que o pai havia economizado. Marino fala com alguém ao celular, dizendo que não aceitará mais ameaças. Agatha se nega a devolver para Jonatas o dinheiro que Gentil lhe deu, e discute com o filho. Petra não aceita a presença de Luigi. Aline aceita o pedido de casamento de Caio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ao lado de Telma, Karen declara a Mauro que ele jamais tomará o lugar do pai. Telma fica sem graça com o comportamento da filha. Chega o dia da inauguração do Instituto Casa de Castanheiras, espaço cultural que expõe materiais e peças sobre a história do bairro. No CEC, Hélio anuncia aos alunos sobre a próxima temporada do campeonato de futebol. O Lado Vila vai em busca de mais integrantes, e o Lado Torre tenta trazer Romeu e Nando de volta ao time.

Pórcia se encontra com Bassânio e pede desculpas por cancelar o encontro, buscando redenção, Pórcia convida Bassânio ao cinema. Vitor mostra os novos projetos do Monter Mercado para Vera. Mariana e Mauro saem para dar uma volta no Boulevard Verona, mas Telma passa pelo local e avista aos dois. Pedalzera arma pegadinha fedorenta contra o Dimitri, Ellen, Ian e Nath. Rosalina usa a confiança que tem de Vera para convencê-la em deixar Romeu voltar a treinar no CEC.

Alex e Karen vão até a casa de Nando para persuadir Gláucia e Fred. Eles alegam que Nando pode trazer o troféu do campeonato e honrar a família. Gláucia libera Nando a retornar ao CEC, mas pede ajuda às crianças para influenciar Leandro. Telma vai até o Armazém, revela a Daniel que Mariana se encontrou com Mauro e o cutuca, falando que provavelmente Mariana gosta do judoca. Hélio e Leandro visitam a inauguração do instituto, e outro conflito ocorre.

