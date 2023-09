Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 11

GLOBO

AMOR PERFEITO

Érico explica para Marê e Júlio porque validou o falso testamento que Gilda usou. Cândida volta para casa, e Anselmo a parabeniza pela nomeação. Gilda revela a Gaspar que Marcelino é filho de Marê e Orlando. Leonel sonha com o detetive Norberto Carreira. Júlio pede a ajuda de Érico. Aparecida recebe um telegrama da avó de Justino e fica preocupada. Cândida decide convidar Alzira Soriano para a sua posse. Marê afirma a Leonel que Gilda é a culpada por tudo de ruim que aconteceu com ela. João recebe a carta de desligamento da Igreja. Aparecida, Antônio e Frei Tomé contam a Justino sobre sua avó. Gilda decide se vingar de Érico ao saber que Júlio a denunciou por falsificar o testamento de Leonel.

FUZUÊ

Pascoal pressiona Luna para saber o paradeiro de Cata Ouro. Miguel vasculha o antigo depósito da Fuzuê. Cecília afasta Luna de Pascoal. Heitor reafirma a Merreca o que ele precisa falar para Barreto contra Nero. Nero vai com Luna levar a caixa metálica para Cata Ouro. Olívia finge passar mal, e Miguel a ampara. Luna vê casal e fica abalada. Caíto tenta convencer Rejane a usar uma pessoa para dublá-la no show. Bebel pensa em Nero. Heitor avisa à Preciosa sobre as fake news contra Nero. Cláudio encontra um sinal sonoro com seu detector no antigo depósito e fica intrigado. Cata Ouro abre a caixa metálica com a chave lua. Luna descobre mais pistas sobre o sumiço de sua mãe.

TERRA E PAIXÃO

Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio. Marino fica surpreso com a rapidez com que o alvará de soltura de Ernesto foi emitido. Caio comenta com Aline que desconfia de Irene como a responsável pela morte de Daniel. Ernesto decide fugir com Dalva. Antônio diz à Agatha que nunca deixou de amá-la. Jonatas avisa a Graça que decidiu desfazer o trato para separar Aline e Caio. Irene escuta Antônio dizer a Angelina que se encontrou com Agatha. Agatha diz a alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. Mara nega emprego a Andrade. Irene pede a Silvério que investigue o passado de Agatha. Graça reage quando Marino lhe diz que decidiu assumir a paternidade do filho.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Pórcia está prestes a ir ao cinema com Bassânio, mas Fausto faz drama e finge que passa mal, tudo para que a filha não saia de casa. Hélio elogia Enzo pelo talento com esporte e o convida para trabalhar no CEC. Pensando no futuro, Patrick fica preocupado com a possibilidade de Lívia entrar para o grupo do Lado Torre. Após Pórcia desistir do encontro, Bassânio chega triste em casa, e Daniel o tranquiliza.

Na frente de Romeu e Nando, Vera declara a Rosalina que ela deveria namorar Romeu. Ao primo Nando, Romeu pede desculpa pela atitude da mãe, mas Nando concorda que Romeu faz um belo par com Rosalina. Dimitri explica para Gláucia que não anda mais com o Pedalzera e a mãe deseja conhecer os novos amigos, mas complementa que se os novos amigos não tiverem status, ela não vai tratá-los bem. Mariana aceita o encontro com

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também