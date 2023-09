Resumo das novelas

SÁBADO, 9

GLOBO

AMOR PERFEITO

Leonel critica Marê por ter tido um filho de Orlando. O governador chega à São Jacinto e vai falar com Cândida. Anselmo e Gaspar são hostilizados ao chegarem à delegacia. Leonel descobre que Marê perdeu tudo para Gilda. Leonel implica com Orlando. Marcelino ouve Marê falando sobre a raiva que seu pai tem de Virgílio Lopes e de Orlando e vai falar com Leonel. Sílvio entrega a Gilda a lista com os nomes dos jurados do julgamento de Marê. Cândida muda seu visual, e Anselmo se espanta. Érico revela a Marê que o testamento que Gilda usou é falso.

FUZUÊ

Luna decide entrar no túnel subterrâneo. Miguel conta sobre o sequestro para Nero. Barreto interroga Merreca. Pascoal encontra Cecília. Preciosa fala para Olívia que sabe como separar Miguel e Luna. Luna se revolta ao ver o estrago que Merreca fez em sua casa. Domingos e Gláucia se enfrentam pela presidência da Associação de Moradores. Vitor desconfia de Rui, e comenta com Kirida. Pascoal diz a Heitor que orientou Merreca a fazer uma falsa acusação contra Nero. Cecília se enfurece com a lembrança de Pascoal. Luna encontra Cata Ouro. Nero repreende Miguel e Francisco por brigarem. Preciosa manipula Alícia. Cláudio revela a Miguel que as chaves de sol e de lua pertencem ao tesouro da Dama de Ouro. Luna promete entregar a caixa que Miguel encontrou para Cata Ouro, em troca de informações sobre sua mãe. Pascoal encontra Luna.

TERRA E PAIXÃO

Caio pressiona Ernesto para contar quem foi a pessoa que mandou adulterar os freios do carro com o qual Daniel se acidentou. Ademir avisa a Antônio que acharam um suspeito de ter provocado a morte de Daniel. Antônio pede a Marino que faça tudo pra manter Ernesto preso até confessar o crime. Tadeu manda Enzo pro Rio de Janeiro para fiscalizar Anely. Yandara aceita namorar Franco oficialmente. Mara diz a Menah que pediu a separação para Elias. Hélio tira Agatha para dançar no bar. O advogado de Ernesto apresenta um alvará de soltura a Marino e pede ao delegado que liberte seu cliente. Antônio pergunta a Irene se foi ela a mandante do crime que matou Daniel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

