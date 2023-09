Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 8

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê e João impedem Leonel de ir até Gilda. As mulheres decidem continuar com a manifestação a favor de Cândida. Leonel se assusta com o que descobre sobre Gilda. Ítalo e Orlando discutem o caso de Leonel. Gilda manda Albuquerque invadir a Irmandade. Érico incentiva Marê a continuar estimulando a memória do pai. Anselmo avisa a Gaspar que o governador do estado virá a São Jacinto. Albuquerque chega à Irmandade e os padres se desesperam. Cândida escreve uma carta para as mulheres que estão acampadas na frente da delegacia. Orlando conta para Marê as descobertas que ele e Ítalo fizeram sobre Leonel. Marcelino revela a Leonel que Marê teve um filho.

FUZUÊ

Miguel convence Luna a procurar Cata Ouro depois. Merreca culpa Luna pelo fracasso de seu plano. Preciosa se emociona ao ver Bernardo e Bebel. Jefinho decide ficar no quarto de Miguel, por causa de Luna. Luna vasculha o material de Cláudio e questiona Miguel. Olívia fica confusa com as informações do mensageiro sobre Miguel. Domingos enfrenta Merreca. Miguel tranca Jefinho sem roupa do lado de fora do quarto. Merreca invade a casa de Luna. Cláudio aconselha Miguel a não desistir de Luna. Preciosa se incomoda com a presença de Alícia. Heitor vê Cecília na rua e a mostra para Pascoal. Domingos alerta Luna sobre Merreca. Barreto prende Merreca na casa de Luna. Luna segue a cadela de Cata Ouro até um alçapão na rua, que leva para um túnel subterrâneo.

TERRA E PAIXÃO

Anely tira uma foto de Petra e Hélio e mostra a Luigi, que fica chocado. Antônio convida Agatha para sair. Luigi desmascara Petra e Hélio na frente de Antônio e Irene. Antônio pede a Luigi para não desistir de Petra e aconselha ao genro que faça uma viagem para dar um tempo. Lucinda permite que Andrade participe das reuniões de famílias na escola de Cristian. Jonatas chama Graça para jantar. Luigi convida Anely para viajar com ele para o Rio de Janeiro. Agatha recebe o colar que usou no casamento com Antônio, com um bilhete do ex-marido pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal. Marino prende Ernesto.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

O escritório do Hélio está uma bagunça, ele tenta buscar um formulário, Telma oferece ajuda, mas ele se exalta. Após comprar ingressos, Nando chama Rosalina para o evento de anime e ela nega. Vitor volta a trabalhar no Monter Mercado e dá a ideia de trazer um novo conceito ao mercado, evoluindo o cardápio e o café do estabelecimento; Vera aprova o projeto. No CEC, Alex e Karen contam para os membros do Lado Vila que Lívia está mudando de lado.

Leandro, Enzo, Vera e Bernardo jogam tênis na quadra; Fausto avisa Glaucia e Fred que eles não foram chamados para a partida. Mauro convida Mariana para um encontro, porque quer conhecê-la melhor. Mariana responde que Telma gosta dele além da amizade, mas Mauro revela que não tem afinidade com Telma e sim com Mariana. Glaucia e Fred aparecem na quadra e falam que Leandro prefere o funcionário, Enzo, do que eles. Após perceber a própria desorganização, Hélio nota que precisa de um novo assistente. Ellen, Ian, Dimitri e Nath pregam uma peça nos membros do Pedalzera por espionagem. Nando entrega flores à Rosalina, mas a garota é alérgica e passa mal.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

