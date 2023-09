Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 7

GLOBO

AMOR PERFEITO

Leonel recupera a memória, mas não se lembra do atentado, e reage confuso aos comentários de Marê. Gilda se lembra do dia que atirou em Leonel e liga para Gaspar. Anselmo pensa em mandar prender as mulheres. Odilon entrevista Cândida. Leonel humilha Orlando, e Marê tenta explicar a situação para o pai. Gilda implora que Gaspar passe a noite com ela. Anselmo conspira com Sílvio contra Cândida. Marê revela a Leonel que Gilda e Gaspar foram amantes, e ele desaparece da Irmandade. Ivan mostra o jornal para Cândida, que fica orgulhosa. Leonel vê Gilda e Gaspar.

FUZUÊ

Luna fala com Preciosa sobre a chave de lua. Pascoal avisa a Heitor que eles estão sendo seguidos, e o deputado se desespera. Miguel mostra para Cláudio o desenho que Cata Ouro fez das chaves de sol e de lua. Preciosa diz a Luna que a chave de lua pertence a sua família. Francisco questiona Olívia sobre sua sociedade com Rui. Jefinho encontra Miguel e Cláudio fantasiados. Preciosa agradece Luna pela ajuda. Soraya, Edgar, Bartô e Lampião reagem apavorados com o show de Rejane. Miguel descobre que Merreca está com Luna e Preciosa e salva as duas. Pascoal negocia com Merreca. Jefinho, Cláudio, Miguel, Luna e Preciosa fogem do comparsa de Merreca. Luna vê Cata Ouro na rua e pede para Jefinho parar o carro.

TERRA E PAIXÃO

Jussara aceita o pedido de namoro de Gentil. Ramiro revela a Kelvin que precisa da companhia dele. Lucinda e Marino ficam juntos. Antônio escuta Irene prometer dinheiro a alguém pelo telefone. Irene fica furiosa ao tomar conhecimento por Agatha que Antônio está dando mesada à ex-mulher. Caio e Ademir vão até a delegacia, a pedido de Marino, para mais informações sobre os atentados que possam estar associados à morte de Daniel. Irene dá um pacote de dinheiro a um homem. Flor conta aos amigos do bar de Cândida que se casará com Ademir. Silvério diz a Irene que acha que Agatha pretende tirar dinheiro de Antônio. Anely flagra Petra e Hélio juntos.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Lívia aceita brincar com o Lado Torre. Lívia esquece o celular em casa, Julieta liga para a amiga e Ellen atende, revelando que a irmã foi até o apartamento do Alex. Nos arquivos de Hélio, Julieta encontra uma foto dela bebê, supostamente com Romeu. No final da partida, Alex comenta com Lívia que a deseja no Lado Torre. Mariana conta para Julieta a história por trás da foto: A fotografia foi tirada quando Romeu estava na casa de Mariana; foi a primeira vez que Romeu e Julieta se viram. No passado, Vera deixou Romeu na casa da Mariana algumas vezes para cuidar do filho.

A gangue Pedalzera segue Ellen, Ian, Dimitri e Nath para descobrir mais sobre o MDI (Mundo da Imaginação). Glaucia diz para Vera recontratar Vitor, já que ter um Campos por perto pode ser bom. Daniel fala para Bassânio convidar Pórcia para sair e Pórcia aceita ir ao cinema com o amigo. Ellen, Ian, Dimitri e Nath percebem que estão sendo seguidos pela gangue Pedalzera. Nando pede dinheiro para Fred, dizendo que vai comprar ingressos para um evento e chamar uma amiga para sair. Leandro questiona Enzo sobre a ida dele ao CEC. Julieta comenta com Lívia que a foto dela ao lado de Romeu no passado comprova que Mariana era inocente e Vera confiava na mãe. Julieta diz que deseja confrontar Romeu com a foto.

