Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 6

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê tenta acalmar Leonel. Marcelino vai falar com Gilda. Ivan decide sair de casa. Leonel sai do quarto apressado, e Érico e Dom Vitório tentam impedi-lo. Gilda ouve a voz de Leonel, e Marcelino mente para enganar a vilã. Orlando chega à Irmandade. Gilda segue o carro em que os padres e Orlando colocam Leonel. Ítalo se emociona ao ver Leonel. Gilda invade o consultório e todos se alarmam. Anselmo decide convocar os homens para acabar com a manifestação das mulheres. Odilon contrata Ivan como fotógrafo do jornal. Luís agradece Júlio pelo apoio. As mulheres enfrentam Silvio. Gilda teme que o ex-marido possa estar vivo. Leonel reconhece Marê.

FUZUÊ

Preciosa tenta se entender com Luna. Bebel questiona Heitor sobre os documentos da outra filha de César. Cláudio aconselha Miguel. Merreca sequestra, Preciosa e Luna. O mensageiro do hotel observa Miguel e Cláudio e alerta Olívia. Soraya estranha o sumiço de Luna. Miguel afirma a Cláudio que encontrará Cata Ouro. Luna tenta proteger Preciosa de Merreca. Miguel e Cláudio saem do hotel fantasiados. Rui descobre que Olívia está espionando Miguel e a chantageia. Jefinho estranha ao não encontrar Luna em casa. Pascoal avisa a Heitor e Bebel sobre o sequestro de Preciosa. Luna questiona Preciosa a respeito de César.

TERRA E PAIXÃO

Petra fica nervosa e aceita ser acolhida por Caio. Irene pede a Luigi que não desista de Petra. Jurecê avisa a Franco que ele não deve brincar com os sentimentos de Yandara. Caio pergunta a Antônio se a volta de Agatha mexeu com o pai. Anely conta a Luigi que Tadeu descobriu sua identidade secreta e ameaçou revelar para todos.

Rodrigo deixa Marino nervoso ao avisar que o delegado será obrigado a investigar a morte de Daniel. Gladys aconselha Andrade a procurar ajuda. Silvério aceita ser o padrinho de Andrade no grupo de apoio. Gentil pede Jussara em namoro. Marino diz a Lucinda que deseja ser um homem melhor para merecer o amor dela. Marino promete a Caio que investigará a fundo o acidente que levou à morte de Daniel.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vitor exige que Glaucia convença Vera para que ele volte a trabalhar no Monter Mercado, senão os segredos envolvendo o hacker serão revelados. Enzo comanda o treino no CEC e agradece Hélio por realizar um sonho antigo. Vitor briga com Mariana por Julieta ser motivo da demissão dele e diz que a irmã não é um bom exemplo para Julieta. Glaucia quer descobrir algum segredo de Vitor para afrontá-lo.

Karen aconselha Lívia a não desistir do sonho dela de ser estilista. Mauro e Telma vão jantar no restaurante. Maria chega no restaurante para trabalhar e Telma, Mauro e Daniel ficam surpresos com o novo visual dela. Alex chama os amigos para jogar tabuleiro na casa dele. Em número ímpar, Alex convida Lívia para completar os times. Clara fala para Hélio fazer uma proposta para Enzo e convidá-lo a trabalhar no CEC.

