Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 5

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê explica a situação para Marcelino. Leonel olha intrigado para uma foto da filha. Marê revela a Érico que seu pai está vivo. Gaspar critica Anselmo pelo plano contra sua mãe. Albuquerque prende Cândida, e todos se revoltam. Elza começa a trabalhar na loja de Wanda. Ivan critica Anselmo por mandar prender sua mãe. Érico e Júlio tentam libertar Cândida. Darlene convence as mulheres da cidade a protestarem contra a prisão de Cândida na porta da delegacia. Neiva se espanta ao ver a tristeza de Gilda com a perda de Marcelino. Marê leva Érico para ver Leonel, que não o reconhece. Gilda vai até a Irmandade devolver as roupas de Marcelino. Leonel ouve a voz de Gilda e se desespera.

FUZUÊ

Bebel se perturba ao saber que o pai de Luna pode ser de Paraty. O incêndio na Fuzuê é misteriosamente apagado, e todos ficam intrigados. Bebel suspeita que Luna seja filha de César. Preciosa se une a Olívia. Caíto se incomoda com os comentários de Rejane sobre o seu show. Miguel pede para Otávio Augusto não aceitar as ideias de Rui. Luna invade hospital em que Cata Ouro estava, é presa e Miguel a ajuda. Pascoal tem uma ideia para atrair Merreca. Miguel repreende Luna por omitir informações de Barreto. Luna vê Cata Ouro na rua e o persegue. Nero chama um chaveiro para tentar abrir a caixa que Miguel encontrou. Olívia suborna um mensageiro do hotel em que Miguel está hospedado. Bebel questiona Heitor sobre o desenho de Maria Navalha. Preciosa procura Luna no Beco do Gambá.

TERRA E PAIXÃO

Antônio pede a Luigi que avise a Irene sobre o estado de Petra. Aline não gosta quando Jonatas tenta colocá-la contra Caio. Odilon faz sucesso no desfile de Graça se apresentando como cantor, causando interesse no empresário de James Brum. Pressionado por Caio e Luigi, Hélio acaba revelando os traumas de Petra da infância. Luigi manda Hélio ficar longe de Petra. Antônio pergunta a Petra quem foi a pessoa que fez mal a ela quando criança.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Leandro mostra a vista do escritório para Téo, que fica impressionado. Glaucia vê Pórcia com sacola do Armazém e fica brava, diz que a atitude é motivo de demissão, mas resolve dar uma nova chance. Crianças da gangue Pedalzera observam com água na boca Nath e Ellen tomarem sorvete; mesmo a gangue aprontando, as meninas compram sorvete para os rivais.

Por conta da confusão com a família Campos, Vera resolve demitir Vitor. Acompanhada por Julieta, Mariana compra um novo vestido; a filha diz que Mariana deve usar na mesma noite para trabalhar. Mauro revela para Ellen, Ian, Dimitri e Nath que a Associação Protetora dos Animais foi ao ferro-velho, resgatou a Trufa e que Claudio foi preso por maus-tratos.

Trufa volta para casa de Ellen. Nath ganhou no “Jogo das Bandeiras”, um dia no CEC, mas ela troca com Enzo. Por também ser formado em Educação Física, Enzo vai até o CEC e diz a Hélio que deseja ser assistente dele por um dia. A gangue Pedalzera quer descobrir o que é o MDI (Mundo da Imaginação) que tanto os rivais falam. Mariana fica sabendo que Julieta confrontou Vera.

