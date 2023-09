Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 4

GLOBO

AMOR PERFEITO

Júlio pensa em convocar Leonel como testemunha, e Marê hesita. Ivan convida Adélia para jantar. Sônia se sente culpada quando Júlio diz que pensa em se casar com ela. Cândida conversa sobre seus planos para a prefeitura com Verônica. Popó pede Celeste em casamento. Orlando fica perturbado ao examinar Leonel, e Marê percebe. Anselmo decide se vingar de Cândida. Orlando pensa em levar Leonel até o hospital. Marê se emociona quando Leonel tem uma lembrança de seu passado. Cândida faz comício em Andorinhas. Marcelino descobre que Leonel é pai de Marê.

FUZUÊ

Fiel não consegue desligar o sistema das câmeras de segurança. Rejane enfrenta Luna. Nero conversa com Olívia sobre Miguel. Lampião decide contar para Luna coisas sobre Maria Navalha. Cláudio revela para Miguel o que descobriu sobre o tesouro da Dama de Ouro. Preciosa se insinua para Miguel. Rejane mente para Luna sobre seu relacionamento com Maria Navalha. Cláudio questiona Preciosa sobre a busca ao tesouro de César. Bebel encontra desenhos de uma mulher feitos por César. Fiel consegue invadir o sistema de segurança da Fuzuê. Rui propõe sociedade a Francisco e sugere que ele retome o concurso de Rainha da Fuzuê. Luna compartilha com Miguel suas descobertas. Fiel fotografa o incêndio na Fuzuê. Bebel descobre que a mulher que estava nos desenhos de César é a mãe de Luna.

TERRA E PAIXÃO

Agatha diz a Caio que não quer nada de Antônio, e que deseja apenas o amor do filho. Ademir pede Flor em casamento. Antônio abraça Agatha e diz que a volta da ex-mulher foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Petra acha que tem um carro perseguindo ela e Hélio na estrada. Agatha faz uma ligação misteriosa e afirma que conseguirá tirar todo o dinheiro de Antônio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

No “Jogo das Bandeiras”, uma espécie de queimada com prêmios no final, Mariana elimina Vera da competição. Vera destaca que Mariana jogou a bola com muita força e afirma que Mariana se comporta como uma criminosa. O juiz encerra o jogo e um lado é declarado vencedor. No final, cada participante e convidados na quadra retiram uma bandeirinha que equivale a um prêmio. Bassânio consegue uma quantidade alta de dinheiro. Julieta um voucher de compras no Monter Mercado, já Téo, um tour pela Monter Holding. Romeu fica bravo por Alex dançar com Lívia e ser hipócrita. Alex alega que Lívia é do Lado Torre, mas que ela ainda não aceitou o fato. Julieta aparece no Monter Mercado, Glaucia deseja expulsar a menina, mas ela declara que tem um voucher. Nando diz para Romeu que está apaixonado por Rosalina e pensa em pedi-la em namoro. Bassânio vê um vestido na vitrine do shopping e percebe que a roupa é a cara da Pórcia.

O vestido é caríssimo, mas Bassânio compra. Bernardo apresenta a Monter Holding para Téo. Romeu encontra Julieta no mercado. Julieta enfrenta Vera e diz que não gostou da forma que Vera falou com Mariana no “Jogo da Bandeira”. Vitor fica incomodado com a atitude da sobrinha. Romeu rebate Julieta e declara que Mariana jogou a bola muito forte em Vera. Zangada, Julieta afirma que a família Monteiro não presta. Bassânio entrega vestido à Pórcia. Após Julieta sair do local, Glaucia e Vera falam mal de Julieta e Romeu diz que ela só tomou as dores da mãe. Acompanhado de Bernardo, Téo visita a sala de Leandro na Molder Holdin; Leandro aparece e surpreende o menino.

