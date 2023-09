Resumo das novelas

SÁBADO, 2

AMOR PERFEITO

Marê fica atônita ao ver o pai, mas Leonel não reconhece a filha. Gilda se revolta quando Edvaldo assegura que ela terá de aceitar o desquite de Orlando. Verônica apoia a candidatura de Cândida, que reúne as mulheres da cidade para se lançar à prefeitura. Ademar comenta com Albuquerque que Clara pode ser filha de João. Elza afirma a Odilon que jamais se perdoará pela morte de Fabiano. Anselmo tenta sabotar a reunião de Cândida. Orlando se preocupa com o retorno de Leonel, tão próximo ao julgamento de Marê. Gilda promete ajudar Turíbio em troca de seu silêncio. Marê revela a Orlando e Júlio que Leonel está vivo.

FUZUÊ

Luna se preocupa com o sumiço de Cata Ouro. Olívia fala sobre o jantar de Alícia com Miguel, que desconversa. Caíto ensaia com Rejane o show no Beco do Gambá. Francisco tenta se unir a Alícia para o desafio de Nero. Cecília ajuda Heitor a se livrar de Merreca e um comparsa. Bebel questiona Preciosa sobre a sabotagem contra Luna. Domingos fala para Luna sobre a rivalidade entre Rejane e Maria Navalha. Bebel ameaça divulgar o segredo sobre o tesouro da Dama de Ouro, e Preciosa se desespera. Merreca tenta falar com Heitor, e Cecília o fotografa. Fiel se esconde na Fuzuê e lembra da conversa com Preciosa. Miguel avisa a Luna que vai ao jantar de Alícia. Rui se diverte com Francisco. Luna exige que Rejane explique por que perseguia Maria Navalha. Heitor se assusta com o comportamento de Preciosa ao falar sobre o incêndio na Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Petra pergunta a Irene se a mãe está traindo Antônio com Vinícius. Anely flagra Jonatas e Graça na cabine da butique. Jurecê avisa a Yandara que Rudá é seu futuro marido. Agatha sensibiliza Caio, que resolve dar um dinheiro mensal para a mãe. Agatha finge para Caio que não está interessada no dinheiro de Antônio. Rodrigo avisa a Caio que Agatha pode sofrer um processo por ter forjado a própria morte e alerta que o segundo casamento de Antônio pode ser anulado e, assim, Agatha teria os direitos como esposa.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

