Resumo das novelas

GLOBO

AMOR PERFEITO

Fabiano não resiste, e Elza se desespera. Detido, Turíbio se culpa pela morte do filho. Todos se sensibilizam com a tragédia em São Jacinto. João repreende as fofocas de Ione. Hermínia falece, e Tadeu não sabe o que fazer com Leonel. Darlene e João contam a Clara que os três serão uma família. Cândida compartilha suas ideias para a cidade com Luís, que admira a mãe. Gaspar e Anselmo zombam de Cândida. Marê sonha com o pai e comenta com Orlando que gostaria de conversar com ele. Tadeu leva Leonel até a Irmandade. Frei Severo pede para conversar com Marê.

FUZUÊ

Preciosa finge ser gentil com Luna. Miguel acorda, e Olívia o ampara. Conceição se incomoda com o comportamento de Rui. Nero mostra para Barreto a caixa metálica que Miguel encontrou. Luna fala sobre a chave de lua para Preciosa, na frente de Pascoal. Rui se afasta ao ver que Nero está com um delegado. Soraya fica presa com Francisco no elevador do condomínio de Alícia. Bebel chega para a reunião, e Luna se apresenta para os empresários. Luna afirma a Bebel que foi sabotada por Preciosa. Preciosa se revolta contra Heitor na frente de Cecília. Luna descobre que Cata Ouro sumiu do hospital.

TERRA E PAIXÃO

Caio diz a Aline que o amuleto protegerá o amor do casal. Silvério abre uma conta no banco para Agatha, a pedido de Antônio. Agatha se vangloria por ter Antônio em suas mãos. Silvério fica preocupado ao perceber que Antônio gosta de Agatha. Irene orienta Miguel a deixar Aline acreditar que tem indícios de diamante na terra dela. Gentil oferece dinheiro para Agatha. Ademir permite que Flor participe do desfile de Graça. Petra fica chocada ao ver Irene com Vinícius. Caio sente ciúmes ao ver Jonatas trabalhando com Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Fora do palco, Téo resolve ajudar e apoiar Lívia. Após ver Lívia feliz, Téo diz que ficou chateado com o término, mas que deseja continuar a amizade. Disfarçado, Fred se apresenta cantando no evento. Vera, Bernardo e Glaucia o reconhecem. Na coxia, Glaucia surta com o marido pela exposição e diz que Leandro não gosta dessa atitude. Julieta e Téo querem Diego no time deles no Jogo da Bandeira, mas Diego explica que prefere ficar longe deles por conta do ciúme de Patrick.

Julieta e Téo aconselham Patrick a pedir desculpa a Diego. Pedalzera também se apresenta no show de talentos. No baile da festa, Telma convida Mauro para dançar, e Daniel chama Mariana. Diego dança com Julieta. Romeu nota a cena e convida Karen. Lívia dança com Alex, o que deixa Patrick irritado, mas Téo explica que ela é livre para dançar com quem quiser. Karen e Romeu trombam em Julieta e Diego. O júri escolhe os vencedores do show de talentos e anuncia os três colocados. O grande campeão ganha uma bicicleta. O Jogo da Bandeira se inicia, e Lado Torre e Lado Vila se enfrentam em quadra.

