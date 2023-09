Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 31

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda se desespera com a partida de Orlando, e chora nos braços de Rita. Ione contrata Sansão para trabalhar no armazém com Ademar. Gaspar mostra a Gilda o dinheiro que levantou para subornar o júri e condenar Marê. Lívia e Tobias deixam a casa de Albuquerque. Ivan pede Adélia em namoro. Fabiano volta para a casa de Turíbio. Laura entrega seu diário para Marê e afirma que pode depor a seu favor. Gilda sofre por ter traído Marcelino. Fabiano é internado com tuberculose, e Verônica alerta Elza. Turíbio atira contra Elza, mas acaba atingindo Fabiano.

FUZUÊ

Luna questiona Cata Ouro sobre o desenho. Miguel anuncia à família que terminou seu namoro com Luna. Rui chantageia Olívia. Preciosa afirma a Heitor que se vingará de Luna. Pascoal tenta ajudar Gláucia. Domingos vê Merreca falando com Pascoal. Luna manda uma foto do desenho de Cata Ouro para Miguel. Nero decide lançar um desafio para os filhos salvarem a Fuzuê. Merreca tenta intimidar Luna. Miguel encontra uma caixa de ferro, com um desenho de sol. Luna trabalha em suas joias. Bebel se arrepende por não atender Nero. Miguel mostra a caixa que encontrou para o pai. Luna descobre que Pascoal falou com Merreca. Preciosa prepara uma armadilha para Luna. Miguel desmaia durante o exame de Olívia. Luna chega para a reunião com Bebel e encontra Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Aline fica furiosa com Caio. Tadeu concorda em dar dinheiro a Suzy para descobrir a identidade da Rainha Delícia. Aline avisa a Graça que não cairá em seus golpes, afirmando que acredita em Caio. Aline acusa Graça de fingir que passa mal. Caio promete não esconder mais nada de Aline. Agatha deixa escapar um sorriso quando Angelina lhe conta que Antônio brigou com Irene por causa da amiga. Menah deixa Jonatas feliz por se abrir com o irmão e revelar seus sentimentos. Caio encontra o amuleto que recebeu quando menino depois de um sonho. Caio diz a Aline que o maior mal que ele pode ter na vida é ficar sem ela.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na Festa da Árvore, Nath ajuda Amanda com as vendas dos produtos do Armazém, e Glaucia pede para Dimitri fazer o mesmo com as mercadorias do Monter Mercado. Vitor e Bassânio iniciam a peça e a apresentação começa a desagradar o público. A dupla foge do texto, improvisa e ganha elogios da multidão. Chega a hora do Show de Talentos, Romeu e Alex fazem coreografia com bola de basquete. Leandro chega para ver a apresentação do neto. Hélio estranha a presença de Leandro no evento depois de anos sem frequentar a festa. Julieta e Daniel fazem uma apresentação de skate no palco com manobras que Diego ensinou. Karen exibe um curta com contrastes do bairro. No vídeo, ela grava Fausto limpando o ouvido com o dedo. Patrick conta piadas que descontentam o público, e Diego ajuda o primo.

Patrick se sente mal, porque Diego vira o centro das atenções. Patrick manda Diego parar de se intrometer na vida dele. Bassânio toca gaita no show. Téo fica nervoso e se esconde da apresentação, mas os pais o convencem a participar. Ele bate seu recorde de cem embaixadinhas. Nando faz o número de mágica com Rosalina, e Leandro se surpreende com a habilidade do neto. Lívia mostra o seu talento com a moda e Alex fica encantado. Um imprevisto com o vestido de Lívia acontece na frente de todos.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

