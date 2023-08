Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 30

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda sofre por ter sido enganada por Orlando e Marê e jura se vingar dos dois. Lívia explica a Tobias a história de seu nascimento. Gilda envia Marcelino para um colégio interno, e Orlando se desespera. Sílvio se irrita com a presença de Laura em sua casa. Marê e Orlando descobrem o paradeiro de Marcelino e resgatam o menino. Laura recupera o diário em que registrou sobre Gilda e Sílvio, após a morte de Leonel. Júlio garante que Gilda perderá os direitos sobre Marcelino, que volta para a Irmandade. Lívia decide fugir com Tobias e Valente. Orlando anuncia que pedirá o desquite de Gilda.

FUZUÊ

Luna estranha o comportamento de Miguel. Rui é sarcástico com Olívia. Heitor e Preciosa conversam sobre o plano de incendiar a Fuzuê. Miguel conta suas descobertas para Luna, e a questiona sobre o dinheiro de Nero. Luna e Miguel se encontram. Jefinho observa o carro de Pascoal. Rejane sofre com o esquecimento de sua carreira. Rui afirma a Preciosa que Olívia está de casamento marcado com o filho de Nero.

Caíto tem uma ideia para o show de reinauguração do Beco do Gambá. Fiel avisa a Preciosa quando planeja incendiar a Fuzuê. Alícia, Francisco e Miguel chegam para uma reunião com Nero. Pascoal se assusta com o grito de Gláucia na frente de seu carro. Luna encontra Cata Ouro machucado e mostrando um desenho das chaves de lua e de sol.

TERRA E PAIXÃO

Antônio discute com Irene e avisa à mulher que não permitirá que alguém faça mal a Agatha. Jussara repara o interesse de Agatha pelo dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado. Irene diz a Marino que paga qualquer preço para tirar o nome dela do caso do sequestro de Agatha. Marino diz a Lucinda que é melhor eles se afastarem. Antônio pede a Silvério para se encarregar de sempre depositar uma mesada para Agatha. Irene pede a Luigi que seja jurado do desfile de Graça. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Caio fica surpreso quando Aline pergunta de quem é a peça íntima que estava no sofá do namorado.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam para Clara sobre o que viveram no Mundo da Imaginação. Clara explica que o portal só funciona até uma certa idade e que uma hora eles vão querer viver as aventuras na vida real. Nath compartilha os momentos do Mundo da Imaginação com os pais. Ian e Ellen fazem o mesmo com a família. Leandro diz para Dimitri que não se lembra do Mundo da Imaginação. A família Monteiro assiste à reportagem sobre a Festa da Árvore e acham a entrevista da família Campos tendenciosa.

Chega o grande dia da Festa da Árvore. Julieta pega na mão de Diego enquanto Romeu esbarra neles e mais uma confusão se forma. Romeu conversa com Hélio pela primeira vez a sós após saída do CEC. Hélio diz que sente falta dele no CEC e que Romeu será sempre bem-vindo. No palco do evento, Hélio dá início às apresentações. Na Monter Holding, Bernardo comenta com Leandro que vai participar da Festa da Árvore e que seria interessante ele se juntar à família.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também