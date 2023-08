Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 29

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando se emociona com Marcelino. A cantora Carminha Laranjeira elogia a voz de Aparecida. Wanda comemora o reencontro com a filha Laura. Gilda pede que Orlando a acompanhe no show de Carminha. Justino se incomoda com os olhares de Turíbio para Tânia. Lívia leva Tobias ao encontro de Valente. Frei Leão incentiva Lívia a seguir seu coração. Laura reconhece Gilda. Ivan defende Tânia de Turíbio e se demite do jornal. Lívia revela a Tobias que Valente é seu pai biológico. Gilda vê Orlando e Marê.

FUZUÊ

Olívia ameaça Luna. Miguel questiona Rejane sobre Maria Navalha. Preciosa explica seu plano para Fiel. Merreca não percebe que é seguido por alguém. Olívia desmaia na frente de Luna, e Francisco a ampara. Merreca é golpeado por alguém que furta a chave de lua. Preciosa decide contratar Olívia. Soraya incentiva Luna a não desistir de Miguel. Alícia enfrenta Rejane. Heitor e Pascoal se reúnem com executivos interessados na área da Fuzuê. Luna conta o que sabe sobre a chave de lua para Merreca. Otávio Augusto conta para Miguel e os irmãos que Nero pagou uma dívida de Luna. Cata Ouro dá um aviso para Luna. Francisco tenta convencer Miguel a ficar com Olívia. Rui chega ao Brasil. Miguel e Luna se encontram.

TERRA E PAIXÃO

Luigi avisa a Anely que está proibido de vê-la. Agatha conta a Antônio como armou o plano para que todos pensassem que estava morta. Antônio diz a Agatha que lamenta pelo sofrimento que ela passou. Ademir e Flor levam Rosa para o hospital. Antônio avisa a Agatha que deixou um de seus homens zelando pela segurança dela. Agatha se sente vitoriosa com a conversa que teve com Antônio. Graça manda Jonatas ficar perto de Aline para causar ciúmes em Caio. Graça tenta seduzir Caio e, sem que ele veja, deixa uma peça íntima no sofá. Rosa pede que Ademir se case com Flor. Jussara observa o interesse de Agatha nos documentos de venda de sua casa para Caio. Marino descobre que Irene fez uma transferência de dinheiro para Nice no dia do sequestro de Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Por falta de opção, Fausto aceita Vitor e Bassânio para contracenarem na peça da Festa da Árvore. Patrick leva o primo Diego para almoçar no restaurante e descobre que Julieta já conhecia o garoto. Patrick fica com ciúme. No Mundo da Imaginação, Dimitri, Ellen, Ian e Nath enfrentam o Homem Sucata. Diego diz que vai participar da Festa da Árvore. Hélio decide fazer o Jogo da Bandeira e disputar a brincadeira contra a família Monteiro.

Na rua, Diego faz manobra e deixa escapar o skate, atingindo Romeu. Alex encara Diego. Equipe jornalística faz matérias sobre os preparativos da Festa da Árvore, e a família Campos dá entrevista evidenciando a visão deles sobre o bairro. Vitor alerta Fausto da relação de Bassânio e Pórcia. Téo ignora Julieta e Lívia. Elas entendem que Téo ainda não superou o término do namoro. Nando procura na internet como pedir desculpa para Romeu e entrega flores ao primo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

