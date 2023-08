Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 28

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando se desespera ao constatar que Lucília foi vítima de Gilda e jura honrar a memória da prima. Ione se encanta com Sansão. Ademar descobre que é Ione quem envia flores para ela mesma. Marê conta a Érico que sonhou que o pai estava vivo. Hermínia passa mal e obriga Tadeu a prometer cuidar de Leonel, caso ela não possa mais. Valente sugere fugir com Lívia e Tobias. Cândida afirma a Anselmo que se candidatará à prefeitura de São Jacinto. Albuquerque é agressivo com Tobias, Lívia questiona o marido e acolhe o filho. Gaspar e Gilda decidem reunir forças contra Marê. Orlando exige que Gilda se afaste de Marcelino.

FUZUÊ

Luna perde o sinal da ligação que acreditava ser de sua mãe. Merreca confunde Pascoal com um mensageiro de Nero. Olívia liga para Miguel. Cata Ouro vê Merreca mostrar a chave de lua para Pascoal. Luna fala com Barreto sobre a ligação que recebeu. Miguel e Cláudio procuram Jaime, o segurança da Fuzuê e amigo de Maria Navalha. Barreto leva Luna para fazer o reconhecimento de um corpo encontrado em um estacionamento. Nero se enfurece ao ver que Merreca enganou Otávio Augusto. Merreca leva a chave de lua para ser avaliada e não percebe alguém o observando. Francisco pede para Luna se afastar de Miguel. Preciosa fala com Fiel. Miguel decide conversar com Rejane. Olívia enfrenta Luna.

TERRA E PAIXÃO

Caio estranha a reação de Agatha, que não consegue entrar na oca de Jurecê. Irene exige uma explicação de Luigi. Marino alerta Nice para ela não fugir. Miguel avisa a Aline que ela precisará de muito dinheiro para fazer a pesquisa em suas terras. Jurecê diz a Caio que ele tem que achar o objeto de proteção que recebeu quando menino. Irene impõe condições a Luigi para não contar a Antônio que o italiano mentiu. Nice ameaça Irene e pede que ela lhe arrume um bom advogado. Silvério conta a Antônio que Irene contratou uma advogada para Nice. Antônio manda Ramiro proteger Agatha. Nice deixa Andrade morar no bar. Gladys aconselha Lucinda a reatar com Andrade. Antônio entra no quarto de Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Nando revela aos amigos o sentimento confidencial de Karen. Em conversa com Amanda, Mariana se diz confusa com a aproximação de Daniel. Amanda acredita que Mariana ainda esteja apaixonada pelo ex-marido. Bernardo comenta com Vera e Leandro que a família Monteiro deveria participar da Festa da Árvore. Na piscina do condomínio, Lívia fica junto de Alex. Alex conta que Karen gosta de Romeu. Amanda aconselha Téo a aceitar o término com Lívia e seguir em frente. Com segredo de Glaucia em suas mãos, Vitor a chantageia e pede um bônus para comprar um tênis.

Julieta pergunta para Lívia se ela gosta de Alex. Lívia revela a Julieta que Karen levou um fora de Romeu. Na quadra do CEC, Dimitri, Ellen, Ian e Nath conseguem abrir o portal para o Mundo da Imaginação. Clara diz para Bernardo que seria interessante reviver o Jogo da Bandeira no dia da Festa da Árvore, Bernardo acha uma ótima ideia a brincadeira depois de décadas sem. Hélio discorda. Dimitri, Ellen, Ian e Nath entram no Mundo da Imaginação e vão parar em um cenário semelhante a um ferro-velho. Fausto precisa de atores para sua peça na Festa da Árvore, e Pórcia convida Vitor e Bassânio.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também