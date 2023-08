Resumo das novelas

SÁBADO, 26

GLOBO

AMOR PERFEITO

Érico tem uma ideia do motivo pelo qual Gilda tenha subornado Marê, e garante que fará de tudo para ajudar a amiga. Leonor repara na mudança de visual de Celeste. Tânia aceita o pedido de namoro de Justino. Lívia desabafa com Darlene sobre Albuquerque. Cândida decide deixar sua casa, mas antes revela a Gaspar e Ivan que Júlio é filho de Anselmo. Gilda ameaça afastar Marcelino de Orlando, caso o marido esteja encontrando Marê. Cândida se hospeda no Grande Hotel, e Marê a aconselha a concorrer à prefeitura. Luís apoia Cândida e diz que deseja conhecer melhor Júlio. Júlio comprova a Orlando que a morte de Lucília não foi um acidente.

FUZUÊ

Nero mostra para Luna a chave de lua. Kirida conta para Miguel sobre o funcionário que ajudou Maria Navalha. Olívia e Francisco continuam sendo fotografados na praia. Preciosa inventa uma desculpa para Alícia ajudá-la a se aproximar de Miguel e Luna. Pascoal fala para Heitor que eles precisam se unir a Merreca. Alícia derruba uma bandeja de doces em Preciosa. Merreca invade a casa de Luna e exige que Nero pague sua dívida. Merreca pega a chave de lua, e Luna fica preocupada. Miguel tenta falar com Vanderlei no hospital. Miguel e Luna pensam um no outro. Francisco vê Nero pegando dinheiro no cofre e o questiona. Pascoal fala com Merreca. Luna recebe um telefonema, e acredita se tratar de sua mãe.

TERRA E PAIXÃO

Irene diz a Antônio que provará que Agatha é falsa e ardilosa. Jonatas avisa a Graça que não quer fazer mal a Aline. Marino descobre que Gregório fez ligações para Nice. Kelvin dá um chá receitado por Agatha para Ramiro, a fim de fazê-lo se apaixonar por ele. Anely fica sabendo por Agatha que Jonatas é irmão de Caio, e conta para Luigi. Caio conta a Aline que é irmão de Jonatas. Marino indaga Nice sobre o sequestro de Agatha, e a moça exige a presença de um advogado. Aline tenta consolar Jonatas. Luigi se surpreende ao aceitar um convite de Irene e encontrar a atriz que contratou para fingir ser sua mãe. Jurecê desmaia ao ver uma sombra sobre a cabeça de Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

