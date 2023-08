Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 25

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê se desespera, e Júlio tenta acalmar a amiga. Todos se encaminham para o evento da Congada de São Jacinto. Gaspar estranha que Cândida não tenha ajudado Anselmo em seu discurso. Adélia e Ivan trocam olhares. Marê observa Gilda com Orlando e Marcelino, e teme ser presa novamente. Gaspar anuncia a chegada do trem à cidade e homenageia Anselmo, para a revolta de Cândida. Wanda vê Sílvio com Gilda e confronta o marido por seu passado com a mulher. Valente pensa em Lívia. Orlando confirma que Gilda subornou Albuquerque para atuar contra Marê.

FUZUÊ

Olívia finge passar mal na frente de Miguel, que vai atrás de Luna. Luna sofre por Miguel. Heitor mostra o desenho da chave de lua para Pascoal. Bebel afirma a Preciosa que ajudará Luna. Miguel garante a Olívia que não ficará com ela. Luna tenta descobrir se Cata Ouro falou com sua mãe sobre o mapa de tesouro que ele carrega. Olívia passa mal, e Francisco a ajuda. Alícia consola Miguel. Luna conversa com Soraya e Bartô sobre Miguel. Nero encontra a chave de lua. Pascoal e Heitor conspiram contra Nero. Alícia chega para o almoço com Preciosa. Olívia e Francisco são fotografados juntos na praia. Miguel conversa com o funcionário que escreveu o bilhete para Otávio Augusto. Nero procura Luna.

TERRA E PAIXÃO

Lucinda marca o encontro de Aline com o geólogo Miguel. Lucinda paga a fiança para libertar Andrade. Hélio convida Petra para um piquenique. Irene diz a Vinícius que precisa das terras de Aline e propõe ao geólogo que seja seu aliado. Caio abraça Jonatas ao saber que eles são irmãos. Anely comenta com Luigi que Agatha tem alguma ligação com Gentil. Jonatas avisa a Caio para tomar cuidado com Agatha. Irene flagra a atriz que dizia ser mãe de Luigi fazendo teatro na rua. Jonatas procura Graça, dizendo que aceita se juntar a ela para separar Aline de Caio. Irene garante a Antônio que entregará as terras de Aline na mão do marido, além de fazê-lo esquecer Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu conta para Nando que Karen se declarou para ele. Nando promete não repassar a notícia. Karen repara que Alex está navegando nas redes sociais de Lívia e pergunta se ele está gostando dela. Lívia mostra um vídeo de um garoto skatista chamado Diego [Felipe Costa]. Julieta repara que Alex adicionou Lívia nas redes sociais. Lívia diz a Julieta que ela e Alex são só vizinhos. Julieta reforça que seria hipocrisia se Lívia virasse amiga da rival.

Dimitri, Ellen, Ian e Nath voltam novamente ao ferro-velho e observam a Trufa amarrada em uma corda em um local sujo, sem água nem comida. Em conversa com Glaucia, Vitor consegue 30% de aumento. Nando conta a fofoca da Karen para Rosalina, ela fica indignada achando que Karen fingiu ser amiga só para afastá-la de Romeu. Na sorveteria, Lívia comenta com Alex que não vai aceitar a solicitação dele. Téo flagra os dois juntos. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam a Telma sobre a situação de Trufa e pedem ajuda para resgatar a cachorra. Telma solicita ajuda de Mauro para salvar Trufa.

Clara quer resgatar Jogo da Bandeira, brincadeira de infância, para a Festa da Árvore. Rosalina encontra Karen, debocha dela e comenta que sabe do fora que levou. Karen nega até o fim. Mauro, Telma e as crianças vão até o ferro-velho, mas Claudio expulsa todos do local. Karen fica chateada com Romeu por espalhar segredo. Na pista de skate, Julieta encontra com o menino que viu nas redes sociais, o Diego, e fica encantada com o garoto.

