Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 24

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda faz ameaças veladas a Sílvio, na frente de Albuquerque. Orlando confronta Gilda sobre a origem do dinheiro que levantou para pagar a dívida do investimento que fez com Nelson. Mesmo baleado, Valente escapa do matador e pede socorro na Irmandade. Orlando cuida de Valente, que acusa Albuquerque de ser o mandante do crime. Orlando, Júlio e Marê deduzem que Albuquerque trabalha para Gilda. Celeste e Leonor inventam para as crianças que Valente deixou a escola. Júlio anuncia que o novo julgamento de Marê foi marcado.

FUZUÊ

Miguel se surpreende com Luna. Soraya repreende Jefinho. Francisco afirma a Alícia que Luna é uma golpista. Miguel, Luna e Otávio Augusto tentam encontrar quem escreveu o bilhete. Luna descobre que sua mãe participou de um concurso na Fuzuê antes de ela nascer, e que Nicéia trabalhou na pousada no mesmo ano. Miguel pede para Luna passar a noite com ele. Olívia arruma o quarto de Miguel com enfeites de bebê, e Conceição fica preocupada. Preciosa, Heitor e Bernardo voltam para casa. Francisco decide não avisar a Miguel sobre a chegada de Olívia. Nero chega à Fuzuê e é ovacionado pelos funcionários. Miguel e Luna se surpreendem quando Olívia anuncia sua gravidez.

TERRA E PAIXÃO

Irene ameaça Agatha. Tadeu teme que a chegada de Agatha possa atrapalhar seus planos. Irene fica enfurecida quando Antônio decide dormir em outro quarto. Jonatas fica surpreso ao saber que Agatha é sua mãe. Graça pede ajuda a Anely para promover um desfile. Antônio pede perdão a Caio por ter culpado o filho pela morte de Agatha. Anely e Graça convencem Odilon a alugar o espaço da academia para o desfile. Jonatas se nega a aceitar Agatha como sua mãe. Jonatas avisa a Gentil que irá procurar Caio para alertar o irmão sobre Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Telma diz a Mauro e às crianças que ela preparou o jantar, mas Mauro flagra a caixa de delivery. Enzo conta para Amanda que Téo e Lívia terminaram. Depois do karaokê, Vitor leva Pórcia até a casa dela e descobre que Fausto é pai da garota. Fausto briga com Pórcia, porque ela saiu de casa e chegou tarde. Leandro visita a casa de Glaucia, e Dimitri mostra o desenho da Flávia ao avô. Ele se emociona.

Leandro elogia os netos, e Glaucia comemora a aprovação do pai. Bernardo tranquiliza Vera, alegando que ela vai recuperar o dia perdido no Monter Mercado. Romeu diz que o estabelecimento não seria a mesma coisa sem ela. Karen ignora Romeu, e Rosalina percebe que eles não estão mais grudados como antes. O sistema do Monter Mercado volta ao normal. Após conseguir a informação que Glaucia contratou o hacker, Vitor ameaça Glaucia e pede um aumento.

