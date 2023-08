Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 23

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda se revolta com a presença de Marê e deixa a reunião do Conselho. Júlio nota quando Norberto se exalta ao mencionar Gilda. Norberto desconfia de que Leonel pode ter morrido por conta das fotos que têm de Gilda com Gaspar. Lívia confessa a Marê que Tobias foi roubado de uma presa política, e que seu pai biológico está vivo. Valente revela a Leonor que Tobias é seu filho. Gilda ameaça Érico, que confronta a vilã. Valente diz a Lívia que lutará por Tobias. Albuquerque contrata um matador para tirar a vida de Valente, que consegue escapar do atentado. Gilda exige que Sílvio adiante o novo julgamento de Marê.

FUZUÊ

Preciosa exige que Luna conte sobre o interesse em Nicéia. Soraya ouve Francisco conversando com Otávio Augusto sobre o bilhete. Miguel fala com Olívia por telefone. Preciosa tenta atacar Luna, e Miguel a salva. Soraya usa Jefinho para provocar Francisco. Alícia faz uma proposta para Jefinho. Rejane pensa em voltar para a Fuzuê. Nero liga para Bebel. Luna aceita namorar Miguel. Soraya comenta com Luna sobre a conversa que ouviu. Jefinho tem embate com Francisco para defender Luna. Luna conta para Miguel sobre o bilhete.

TERRA E PAIXÃO

Irene acusa Caio de ter contratado uma impostora. Antônio pede a Agatha que o acompanhe até o escritório para conversarem. Luigi atende ao pedido de Petra e procura Irene. Irene ameaça Nice. Marino entrega o celular de Gregório para a perícia. Luigi vai ao encontro de Anely. Agatha diz a Antônio que o ciúme do ex-marido a fez se apaixonar por Evandro. Luigi comenta com Anely que o surgimento de Agatha prejudicará sua sucessão e pede para Anely ficar de olho na mãe de Caio. O perfil de Anely é ativado novamente no Hot Site. Antônio conta a Angelina como conheceu Agatha. Agatha se depara com Irene na pousada.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Daniel pede para Bassânio chamar Mariana na sorveteria falando que precisa urgentemente da ajuda dela. No encontro com Mauro, Mariana conta sobre sua trajetória profissional, mas não revela sobre o passado na prisão. Bassânio entra na sorveteria gritando, pedindo para Mariana retornar ao restaurante. Mariana chega no Armazém e descobre que tudo não passa de um plano de Daniel para acabar com o encontro entre ela e o judoca.

No CEC, Hélio ensina Dimitri, Ellen, Ian como abrir o portal para o Mundo da Imaginação: eles devem pegar objetos para dar um uso completamente diferente, como um superpoder. Vera libera Romeu do castigo. Julieta pergunta mais sobre Mauro para Mariana, que afirma ser apenas aluna do campeão. Julieta repassa a informação para Daniel. Telma convida Mauro para um jantar com os filhos na casa dela. Vitor implora para Pórcia sair com ele, e ela aceita.

Daniel confessa para Julieta que está com ciúmes de Mauro com a Mariana. Daniele chama Bassânio para ir ao bar karaokê depois do expediente. No jantar na casa de Telma, Alex elogia o cabelo de Lívia. No bar, Bassânio se depara com Vitor e Pórcia juntos. Ainda no bar karaokê, Vitor encontra um amigo hacker. O rapaz diz que invadiu o sistema do Monter Mercado e revela que Glaucia contratou o serviço dele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também