Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 22

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda se revolta com o afastamento, enquanto Érico assume a presidência do hotel. Verônica conta a sua história a Cândida, e as duas se apoiam. Marcelino se preocupa com Gilda, que se emociona com o menino. Tadeu se preocupa com a saúde de Hermínia. Valente desconfia do comportamento de Ademar, que confirma a Albuquerque sua participação no golpe contra o ex-prisioneiro político. Marê e Orlando comemoram a derrota de Gilda. Albuquerque fracassa em seu plano contra Valente e culpa Lívia. Júlio encontra Norberto. Érico anuncia o retorno de Marê ao Grande Hotel.

FUZUÊ

Preciosa ameaça Nicéia. Pascoal revela seu interesse no tesouro da Dama de Ouro. Preciosa sai apressada da casa de Nicéia, e acaba caindo de um barranco. Heitor encontra o desenho de uma chave e fica intrigado. Miguel e Luna se beijam. Olívia afirma a Conceição que sua gravidez é saudável. Francisco discute com Soraya. Miguel chora ao lembrar de sua mãe. Bebel vai ao hospital ver Nero. Rejane agarra Nero em seu quarto. Heitor sai à procura de Preciosa. Conceição comenta com Nero que Bebel foi embora do hospital sem falar com ele. Nicéia foge de Luna e Miguel. Otávio Augusto mostra a Francisco o bilhete que recebeu a respeito de Maria Navalha. Preciosa ameaça Luna.

TERRA E PAIXÃO

Caio e Hélio partem de carro atrás de Gregório, que sequestra Agatha. Aline conta a Jussara seu receio de que algo ruim possa acontecer a Caio. Gregório diz a Caio que recebeu uma encomenda para assassinar a mãe do rapaz. Caio e Hélio conseguem imobilizar Gregório e seu comparsa. Angelina pergunta a Irene se foi ela quem mandou matar Agatha. Gregório e o comparsa conseguem fugir da polícia. Caio leva Agatha para a casa de Aline. Gregório diz a Nice que Agatha está morta. Marino encontra o celular de Gregório no mato. Todos se assustam na casa de Antônio ao verem Caio entrar com Agatha e Angelina, e Caio anuncia que sua mãe está viva.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ocorre uma falha no sistema do Monter Mercado danificando os monitores do comércio. Clara explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que Extraordinarium era uma brincadeira antiga que ela jogava com os amigos, mas que não se lembra como é. Dimitri, Ellen, Ian e Nath descobrem que Clara doou ao ferro-velho o pedal que estava na estufa (Pedal da Honra do Pedalzera). Os clientes do Monter Mercado não conseguem comprar no estabelecimento, e Vera acredita que hackearam o sistema.

Mauro e Mariana se encontram na sorveteria. Lívia passa em frente ao local e nota Mariana com o judoca. Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão até o ferro-velho. Eles esbarram com Claudio, e Ellen o reconhece. Dimitri, Ellen, Ian e Nath pegam um pedal parecido com o Pedal da Honra e vão embora do local. Fausto deseja fazer uma peça teatral sobre o bairro na Festa da Árvore. Hélio sugere que Fausto solicite patrocínio para Leandro. Romeu recebe um pacote anônimo.

As crianças pensam o que fazer no show de talentos da Festa da Árvore. Nando leva Rosalina para conhecer seu quarto. Fausto convence Leandro que aprova o patrocínio para o espetáculo na Festa da Árvore. Dimitri, Ellen, Ian e Nath enganam Pedalzera com o falso pedal. Posteriormente no Armazém, Lívia diz para Julieta que viu Mauro com Mariana, Daniele escuta a conversa de longe e fica com ciúmes. Sem querer, Lívia revela a Julieta que Alex a chamou para integrar o grupo do Lado Torre.

