Resumo das novelas

AMOR PERFEITO

Gilda promete se vingar de Marê por ter caído em seu golpe com Nelson. Cândida sofre ao lembrar da conversa de Júlio com Anselmo, e Luís se preocupa com o estado da mãe. Clara gosta da ideia de João deixar a batina de padre. Gilda pede ajuda financeira a Gaspar, que humilha a ex-comparsa. Júlio pensa em Sônia. Sônia confessa a Justino que precisa contar a verdade sobre o bebê que Marê enterrou, pensando que fosse seu filho. Gilda consegue o dinheiro de que precisa com Sílvio. Lívia alerta Valente sobre uma armadilha de Albuquerque contra ele. Cândida confronta Verônica. Anselmo anuncia que Gilda será afastada da presidência do Grande Hotel.

FUZUÊ

Luna fica tensa sobre o encontro com Preciosa. Bebel discute com Pascoal. Heitor convida Luna e Miguel para sua casa. Jefinho convence a banda de rock a tocar com ele. Luna estranha o comportamento de Preciosa. Conceição se preocupa com Olívia. Preciosa flagra Luna falando com Nicéia e fica intrigada. Luna salva Bernardo. Nicéia deixa a casa de Preciosa. Conceição desconfia de Olívia. Miguel pede Luna em namoro. Alícia ouve a declaração que Jefinho faz para Luna. Bebel se aconselha com Emília. Otávio Augusto recebe um bilhete anônimo. Luna e Miguel tentam encontrar a casa de Nicéia. Preciosa exige que Nicéia conte sobre a conversa que teve com Luna.

TERRA E PAIXÃO

Gentil pergunta a Agatha se ela irá morar de vez em Nova Primavera. Tadeu pede ao geólogo Miguel que faça um laudo falso. Nice avisa a Gregório que as barras de ouro eram falsas. Tadeu pede a Sílvia para colocar Miguel no topo da lista da cooperativa. Lucinda comunica a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian.

Anely e Luigi entendem que não podem mais se ver e se afastam. Irene oferece dinheiro para Nice acabar com Agatha. Lucinda indica o geólogo Miguel para Aline. Agatha diz a Caio que deseja ver Antônio. Tadeu oferece dinheiro para o CEO do site hot ativar o perfil de Anely. Caio pede que Antônio reúna a família para fazer um comunicado. Caio flagra um homem forçando Agatha a entrar em um carro.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Lívia acha que é melhor ela e Téo seguirem apenas como amigos. Após se declarar para Romeu, Karen pensa que o garoto sente a mesma coisa por ela, mas Romeu alega gostar dela apenas como amiga. Karen pede para Romeu não contar para ninguém sobre a revelação que ela fez. Dimitri, Ellen, Ian e Nath tentam descobrir como ativar o portal do Mundo da Imaginação na árvore da praça. A gangue Pedalzera chega e corre atrás deles. Ellen deixa o MP3 cair no chão, e os membros do Pedalzera pegam o objeto.

Bassânio diz para Daniel que mora em uma barraca, e Daniel o convida para morar na casa dele temporariamente. Bernardo fala para Vera que é o novo membro da organização da Festa da Árvore. Ela não gosta que o marido fique perto dos Campos na organização do evento. Mauro convida Mariana para sair e afirma que deseja conhecê-la melhor. No jantar, Telma vê que as filhas estão abaladas psicologicamente. Karen pergunta à mãe se algum menino vai gostar dela um dia. Glaucia desconfia que Pórcia conte sobre a joia a Vera.

