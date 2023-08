Resumo das novelas

SÁBADO, 19

GLOBO

AMOR PERFEITO

Júlio decide ir atrás do homem que Leonel teria se encontrado pouco antes de seu assassinato. Marê conta para Érico seu plano com Nelson contra Gilda. Júlio se surpreende com a carta que recebe do internato onde estudou. Frei João conta para os outros padres sua decisão de abandonar a batina. Ione exige que Celeste faça uma votação para decidir o destino de Valente na escola. Cândida descobre que Júlio é filho de Anselmo. Lívia conversa com Valente e se desespera com a possibilidade de perder Tobias. Érico anuncia a Gilda que as ações que ela investiu caíram e o hotel teve uma grande perda. Celeste inicia a votação sobre Valente. Gilda desconfia de que caiu em um golpe de Marê.

FUZUÊ

Luna confessa a Soraya que gosta de Miguel. Miguel pensa em Luna. Preciosa reclama com Heitor de ter ido a Paraty. Otávio Augusto e Kirida organizam os funcionários para irem a Paraty. Jefinho segue o ônibus da Fuzuê. Heitor se preocupa com os comentários de Preciosa. Nero questiona Barreto sobre o caso de Maria Navalha. Luna e Miguel se encontram. Soraya chama a atenção de Francisco. Miguel e Luna passeiam por Paraty. Jefinho chega à pousada e finge ser o cantor do evento. Olívia aparece no hospital e Nero se surpreende. Luna e Miguel se encontram. Preciosa brinca com Bernardo e Heitor. Luna mostra a foto da mãe para Miguel. Bebel exige que Pascoal não fale mais com a filha sobre o tesouro da Dama de Ouro. Miguel leva Luna ao local da foto de Maria Navalha. Luna e Preciosa se encontram.

TERRA E PAIXÃO

Antônio consegue tirar Luigi e Anely da cadeia. Caio convida Agatha para morar com ele. Antônio avisa a Luigi que quer um herdeiro dele e de Petra. Antônio manda Luigi demitir Anely. Silvério comunica a Anely que Antônio mandou ela se afastar de Luigi. Irene pede a Luigi que não veja mais Anely e promete ficar ao lado do italiano para que ele seja o sucessor de Antônio. Petra conta a Irene que viu Caio abraçando uma mulher. Irene briga com Angelina, que se nega a revelar quem é sua amiga. Irene observa Agatha conversando com Gentil, sem saber que é a mãe de Caio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

