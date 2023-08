Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 18

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando encontra a tia de Catarina. Verônica sofre com o desprezo de Júlio. Albuquerque procura Turíbio. Orlando surpreende Gilda. Júlio encontra Hermínia. Ione exige que Celeste demita Valente. Valente revela a Celeste que Tobias é seu filho. Frei João comunica a Frei Severo sua decisão de abandonar o hábito. Darlene conversa com Clara. Orlando e Marê ficam juntos. Júlio conta para Marê sobre seu encontro com Hermínia. Orlando decide procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do Grande Hotel. Sônia não aceita o pedido de Júlio. Orlando encontra uma antiga agenda de Leonel, e fala com Júlio.

FUZUÊ

Luna se explica para Merreca. Alícia invade a UTI e salva Nero. Pascoal foge, e Miguel o persegue pelo hospital. Soraya, Bartô e Caíto chegam à casa de Luna. Luna trabalha nas pedras e nas sementes que ganhou de Nero. Preciosa manda Pascoal pegar todos os documentos de César no museu. Nero acorda da cirurgia. Miguel rebate as fake news sobre o pai para os repórteres. Bebel se surpreende com as joias feitas pela filha de Maria Navalha. Soraya se anima para ir com Luna para Paraty. Nero convence Miguel a ir com os irmãos para a festa dos funcionários da Fuzuê. Bebel manda Heitor levar Preciosa para a casa de praia da família. Luna encontra uma foto de sua mãe em Paraty.

TERRA E PAIXÃO

Caio se nega a abraçar Agatha e a expulsa de sua casa. Aline deixa claro para Antônio que não permite que o geólogo analise sua propriedade. Marino prende Andrade. A cartomante Cordélia orienta Ramiro a tomar um banho de ervas no rio para se livrar dos sonhos com Kelvin. Luigi pede ajuda a Silvério após ser preso. Caio fica comovido quando Agatha lhe conta que ficou presa injustamente, acusada de matar um homem. Silvério avisa a Antônio que Luigi está preso. Nice teme a reação dos mafiosos ao saber que as barras de ouro de Cândida eram falsas. Petra conversa sobre o passado com Hélio. Irene pede a Tadeu que indique um geólogo falso para Aline. Caio abraça Agatha.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Vera e Bernardo chegam em casa e contam para Romeu que a mãe disputou uma batalha musical com Mariana e que, apesar da disputa, elas não brigaram; Romeu fica surpreso. Daniel acompanha Mariana em casa e ambos relatam à Julieta tudo o que aconteceu na noite. Enzo vê no histórico do computador a pesquisa de Téo sobre a busca do pai biológico; Enzo quer saber sobre a verdade, mas Amanda diz que ela precisa estar preparada psicologicamente para contar ao filho.

Romeu comenta com Karen que a relação de Vera e Bernardo melhoraram; Karen alega que as coisas evoluíram só depois que Romeu se afastou de Julieta. Fausto explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que os códigos que ele escreveu no passado é um alfabeto alienígena. Bernardo se junta com Clara, Hélio e Telma para esquematizar os preparativos para a Festa da Árvore. Julieta e Patrick reúnem Téo e Lívia e afirmam que o casal precisa se resolver. Lívia diz para Téo que acha melhor continuar na amizade. Karen assume para Romeu que gosta dele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

