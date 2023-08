Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 17

Marê se desespera com a mudança do depoimento de Benedita. Marcelino conversa com Jesus. Júlio contraria o depoimento de Gaspar. Cândida descobre sobre a gravidez de Verônica e conta para Anselmo, que decide confrontar a ex-amante. Orlando questiona o gerente do banco sobre as movimentações bancárias de Gilda. Albuquerque descobre quem é Valente e decide denunciá-lo. Anselmo procura Júlio. Lívia se preocupa com Valente. Marê conta para os padres que Gilda comprou Benedita. Orlando avisa a Marê que contratará um detetive particular. Marê diz a Júlio que Hermínia não esconderia alguma informação que pudesse inocentá-la. O promotor alerta Gilda sobre Orlando.

FUZUÊ

Luna discute com Jefinho na frente de Miguel. Merreca segue o carro de Jefinho. Alícia mostra para Nero as fake news postadas pela equipe de Heitor. Jefinho percebe Merreca seguindo o seu carro. Nero decide falar com a imprensa e acaba tendo um infarto durante a coletiva. A polícia para o carro de Jefinho e Merreca foge sem ser visto. Preciosa manda Pascoal confirmar a morte de Nero. Miguel e Luna chegam ao hospital. Bebel sofre por Nero. Pascoal se disfarça de médico, e Luna o aborda. Francisco conta para Miguel a conversa que teve com Nero. Bebel descobre que César teve uma filha fora do casamento. Pascoal invade o centro cirúrgico onde Nero está. Nero é levado para UTI. Miguel procura Luna no hospital. Pascoal desliga os aparelhos no leito de Nero na UTI. Merreca ameaça Luna.

TERRA E PAIXÃO

Agatha se hospeda na pousada de Lucinda. Cristian fica triste ao notar que Andrade esqueceu de buscá-lo na escola. Agatha se emociona ao ver Caio. Hélio diz a Petra que gostou de conhecê-la. Agatha observa Jonatas. Anely e Luigi são presos por venderem barra de ouro falsa. Lucinda decide expulsar Andrade de casa. Antônio repreende Irene quando a mulher conta a Aline que está procurando diamantes nas terras da professora. Caio reage surpreso quando Agatha diz para o filho que voltou por sua causa.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Mariana aceita o convite de Mauro para sair com ele e Telma. Fausto pede para Pórcia entregar uma encomenda para Glaucia. A sós, Julieta convida Patrick para jantar em sua casa. Leandro explica para Romeu o motivo de escolher Vera para dar a joia que pertencia à Flávia, Leandro alega que Glaucia sempre teve muitas joias, que no início ficou com ciúme, mas superou. Ao chegar no apartamento de Glaucia, Pórcia nota Glaucia com a joia caríssima no pescoço. Glaucia corre atrás de Pórcia e pede para que ela não comente com ninguém o que viu. Enzo e Daniel decidem ir ao bar karaokê.

Coincidentemente, Mauro, Mariana, Telma e Fred, Vera e Bernardo vão ao mesmo bar. Alex declara a Lívia que ela é legal e a garota diz que tinha impressão errada sobre ele. Téo pergunta para Amanda sobre o pai verdadeiro; a mãe explica que ele foi embora e nunca o assumiu, e pede para esquecer o assunto. Funcionária do karaokê chama Vera e Mariana para o palco e elas fazem uma disputa musical. Patrick se declara para Julieta, mas ela afirma que só gosta da amizade dele. Romeu pesquisa mais sobre o passado de Mariana na internet. Téo tenta procurar na internet o nome do pai biológico. Após chegar em casa, Fred mente para Glaucia que estava no karaokê.

