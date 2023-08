Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 16

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê se vangloria com a possibilidade de derrubar Gilda. Albuquerque avisa a Gilda do depoimento de Benedita. Os religiosos se desesperam ao saber do desaparecimento de Frei João. Jesus, disfarçado, leva Frei João até o hospital. Érico e Anselmo reclamam do investimento feito por Gilda. Frei João acorda, e Darlene se emociona. Marê pede para Júlio perdoar Verônica. Benedita chega a São Jacinto. Júlio se surpreende com o depoimento da viúva de Ronaldo. Darlene questiona Frei João sobre sua resposta. Orlando manda Frei Severo levar Marcelino à Irmandade. Benedita recebe dinheiro de Gilda.

FUZUÊ

Luna fica intrigada com as imagens de Maria Navalha no arquivo da câmera de segurança da Fuzuê. Preciosa fala para Pascoal que acabará com a reputação da Fuzuê e dos Braga e Silva. Francisco e Alícia contam para Miguel sobre a real situação da Fuzuê. Luna e Nero encontram um túnel no depósito onde Maria Navalha desapareceu. Preciosa vai à Fuzuê. Bebel sofre ao relembrar o passado. Nero convida Luna para viajar com ele e a família. Heitor instrui sua equipe para criar fake news sobre Nero. Preciosa admira Miguel. Francisco desconfia de Luna. Nero é hostil com Preciosa. Bebel pensa em Nero. Preciosa se faz de vítima para Miguel. A poderosa ouve Otávio Augusto falando sobre o sumiço de Maria Navalha. Repórteres questionam Miguel sobre as fake news postadas na internet. Miguel e Luna entram no carro de Jefinho. Merreca observa Luna.

TERRA E PAIXÃO

Agatha pede a Angelina para ver o mar. Irene convida Graça para morar em sua casa. Luigi e Anely alugam um cofre no banco. Ramiro resolve consultar uma cartomante para se livrar dos sonhos com Kelvin. Agatha comunica a Angelina que voltará para Nova Primavera. Hélio faz uma apresentação para os cooperados na presença de Petra. Andrade dorme na cama de Nice. Anely e Luigi encontram as barras de ouro de Cândida em um cofre do banco. Agatha chega a Nova Primavera.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Julieta flagra Karen seguindo-a e confronta a rival. Trapaça chama Crânio de traidor e prende ele e os amigos no esconderijo. Crânio distrai Muke, foge com os colegas e leva um troféu da gangue, o ‘Pedal da Honra’. Karen chega em casa e se depara com Lívia e Alex juntos, ambos alegam que a brincadeira foi divertida. Fred fica com ciúme por Leandro dar mais espaço para Enzo na empresa. Karen reproduz o mesmo visual de cabelo que Julieta.

No CEC, Fausto diz para Hélio que Bernardo está preparando o material para o museu no Instituto Casa de Castanheiras, mas acredita que Bernardo vai apresentar a história do bairro, puxando sardinha para as construções de Leandro. Dimitri esconde o troféu do Pedalzera na estufa de Clara. Romeu repara no novo visual de Karen e ela fica feliz. Telma vai toda maquiada no treino de luta, mas Mariana chega na academia e Telma fica desanimada com a presença dela. Na roda das crianças do Lado Torre, Alex chama Lívia para se juntar a eles. Aos amigos, Alex diz que Lívia é diferente do rivais do Lado Vila, mas Karen expulsa a irmã do ambiente. Telma convida Mauro para sair, ele aceita, mas convoca Mariana também.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também