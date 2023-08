Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 15

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê vibra com a informação de Júlio sobre Benedita. Júlio afirma a Marê e Orlando que Verônica mentiu sobre seu verdadeiro pai. Celeste aceita ser a Rainha da Congada. Padre Severo se preocupa com a falta de notícias de Frei João. Júlio confirma com Verônica que é filho de Anselmo, e decide sair de casa. Sônia consola Júlio. Lívia descobre que Valente possui um filho desaparecido e fica preocupada. Frei João tenta procurar por ajuda. Verônica descobre que está grávida, e Érico conta para Júlio. Marê instrui Nelson sobre a armadilha contra Gilda. Nelson se preocupa com o valor que Gilda decide investir com ele.

FUZUÊ

Luna descobre que Miguel é filho de Nero. Pascoal intercepta Barreto para saber sobre a invasão à Fuzuê. Bebel disfarça o incômodo ao ouvir Heitor falar de Nero. Luna fala de sua mãe para Nero, Miguel e Francisco. Barreto leva Luna e Nero para a delegacia. Nero promete ajudar Luna. Pascoal se interessa quando Alícia diz que é fã de Preciosa. Luna comemora seu aniversário com Miguel. Jefinho surpreende Luna em sua casa. Merreca descobre que Luna atrapalhou a invasão à Fuzuê. Preciosa pensa em usar o desparecimento de Maria Navalha a seu favor. Luna encontra novas imagens de sua mãe nas filmagens da câmera de segurança da Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Jonatas não aceita a proposta de Graça. Caio diz a Aline que precisam estar unidos para lutar por eles. Luigi seduz Nice para encontrar a chave do cofre do banco. Gladys aconselha Graça a se aproximar de Irene. Lucinda vai ao encontro de Marino. Irene não acredita na desculpa que Angelina dá a Antônio para viajar até Campo Grande. Aline aparta a briga entre Caio e Jonatas. Jurecê alerta Caio para se cuidar de um mal que virá disfarçado. Irene e Antônio ficam felizes quando Graça lhes avisa que seu filho se chamará Daniel. Luigi conta a Anely que achou a chave do cofre do banco no quarto de Nice. Angelina se encontra com Agatha na porta de um presídio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu diz para Julieta que a amizade entre eles nunca ia dar certo pela família. Julieta afirma que a mãe dela sofreu muito, Romeu aponta que a família dele toda sofreu, mas que Mariana já pagou pelo erro. Julieta defende a mãe e declara que ela não errou, mas Romeu fala que existem evidências. Mariana faz matrícula na academia do Mauro, o que deixa o judoca bem animado com a notícia. Em conversa com Amanda, Enzo explica sobre a reunião com Hélio e Téo. Enzo pensa que Téo tem vergonha dele; Amanda acalma o marido e responde que Téo considera ele como pai. Telma encontra com Mariana na academia de Mauro, incomodada e no impulso, Telma também se matricula para disputar Mauro com Mariana. Karen observa Julieta e começa a imitar os trejeitos dela. Alex aparece na casa de Lívia e joga videogame com a garota.

Rosalina pede desculpa para Nando e diz que tem vergonha de gostar de anime, mas que deseja continuar assistindo com ele no sigilo. Ian é pego pela gangue Pedalzera; Dimitri, Ellen e Nath vão até o esconderijo para resgatar o amigo. No Armazém, Daniel e Mariana se juntam para elevar o cardápio, eles tem troca de olhares até serem interrompidos por Mauro. Daniel diz que Mauro está atrapalhando e manda o judoca procurar outro funcionário; Mauro diz que prefere ajuda de Mariana. Leandro cobra Glaucia e Fred pela exposição no karaokê e exige que eles não frequentem mais o local. Vitor leva Pórcia para almoçar no restaurante do Armazém e Bassânio atende desanimado os dois; Vitor manda ele anotar os pedidos e o humilha por Bassânio não saber escrever. Dimitri, Ellen e Nath tentam fugir com Ian do esconderijo, mas Pedalzera surpreende o grupo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também