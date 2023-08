Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 14

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda cai na armadilha de Marê e aceita investir na Bolsa de Valores com Nelson. Júlio encontra Benedita, viúva de Ronaldo, e afirma que seu marido teve uma morte encomendada. Gaspar admira a inteligência política de Cândida, e Anselmo fica enciumado. Ione arma para fazer Ademar desconfiar de que está sendo assediada. Lívia confessa a Valente que Albuquerque não se conforma em não ter um filho biológico. Tânia e Darlene conversam sobre suas vidas amorosas. João sofre um acidente em seu retiro. Júlio anuncia que Benedita irá depor a favor de Marê.

FUZUÊ

Luna e Maria Navalha assistem a um programa de TV sobre o tesouro perdido da Dama de Ouro. César fala com sua filha Preciosa sobre a procura do tesouro da Dama de Ouro. Nero e Francisco se juntam à Alícia na festa da Fuzuê. Luna conversa com o delegado Barreto sobre o desaparecimento de sua mãe. Merreca intimida Luna. Preciosa descobre que seu pai teve uma filha fora do casamento. Luna se encontra com Bartô e as crianças da ONG. Miguel retorna de Portugal e chega à Fuzuê. Merreca arma com seus comparsas um assalto à loja de Nero. Miguel e Luna trocam olhares durante a apresentação das crianças da ONG e se encantam um pelo outro. Preciosa conta a Heitor sobre a herança que recebeu de César. Miguel reencontra Nero, e os dois se emocionam. Luna vê Merreca e os comparsas se preparando para invadir a Fuzuê e aciona o alarme. Pascoal fala com Preciosa sobre Luna. Luna avisa a Miguel sobre os bandidos. Preciosa fica satisfeita com o fracasso da festa da Fuzuê. Miguel se une a Luna para procurar Maria Navalha.

TERRA E PAIXÃO

Ademir alerta Caio para ter cuidado. Ramiro diz a Kelvin que não pode mais vê-lo. Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra desabafa com Hélio. Caio deduz que Marino esteja acobertando alguém, e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel. Petra não responde Luigi, quando o marido pede explicações ao ver a mulher chegar de carro com Hélio. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Em conversa com Telma, Claudio mostra foto antiga com Trufa e alega que o nome verdadeiro da cachorra é Bonnie; Telma acreditava que ela não tinha dono. Telma pede para ela ficar com a cachorra, já que as filhas, principalmente a Ellen, são apegadas ao animal. Vitor conta a Pórcia que a inauguração do restaurante foi bem simples, ele aproveita para falar que não se identifica com a própria família e que se sente bem ao lado dos Monteiro. Na hora de escolher jogadores para uma partida do CEC, Téo prefere convidar Karen para integrar o time ao invés de Lívia. Lívia comemora a vitória abraçando Alex e Téo fica com ciúmes.

No primeiro dia de funcionamento do restaurante, a equipe do Armazém fica preocupada pela ausência de clientes. Leandro fica bravo que Bernardo tenha aceitado os registros de Castanheiras dos Campos; Bernardo diz que não aguenta mais essa briga e mostra a foto de Leandro e Hélio na infância. Bernardo quer saber de Leandro o que de tão grave acabou com a amizade entre o pai e Hélio. Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel; ela diz que se deu bem porque já conhece o Daniel, porém, ela achou estranho a aproximação dele com Bernardo no evento de inauguração.

Alex provoca Téo e diz que nem a Lívia aguenta ele; Hélio afirma que Téo e Alex passaram do limite e que vai chamar os pais para uma reunião. Claudio aparece para resgatar Trufa no apartamento de Telma, mas Trufa não fica animada com o suposto tutor. Ellen chega em casa e fica desolada que a Trufa vai embora. Enzo e Mauro, ao lado dos filhos, se encontram no escritório do Hélio; como solução para o fim das brigas, Alex e Téo só vão jogar no mesmo time para promover união. O restaurante do Armazém começa a lotar com clientela. Já no Lado Torre, Vera demonstra estar preocupada com poucos consumidores e pede ideias ao Vitor. Julieta fica frente a frente com Romeu.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também