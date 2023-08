Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 11

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê comenta com Ítalo que Gilda deve ser a responsável por sua demissão. Lívia leva Tobias para a escola e o agradece por tê-la tentado ajudar. Érico e Júlio pensam em procurar a viúva de Ronaldo, na tentativa de incriminar Gaspar e Gilda. Marê confronta Gilda e promete vingança contra a ex-madrasta. Tobias desabafa com Valente sobre o desamor de Albuquerque. João decide fazer um retiro espiritual, e Frei Severo avisa a Darlene e Clara. Marê recebe uma homenagem no hospital, e Luís afirma que dará continuidade a seu projeto da maternidade.

VAI NA FÉ

TERRA E PAIXÃO

Caio diz a Antônio que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. Anely promete ficar com Enzo se o técnico de informática convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. Hélio ampara Petra ao vê-la passando mal. Antônio expulsa Caio de casa. Caio resolve comprar a casa de Jussara. Menah conta a Jonatas que Caio desistiu de casar com Graça. Luigi reage ao ver Petra com Hélio. Ramiro sonha com Kelvin. O perfil de Anely é cancelado do site. Jurecê abençoa a união de Aline e Caio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na inauguração do restaurante, Bernardo comenta com Mariana que não queria incomodar, apenas saber como ficou o projeto que ele deu opinião. Enzo e Amanda acham que o melhor é Bernardo ficar para jantar. Mariana fica brava que Daniel mostrou o projeto do restaurante para Bernardo. Vitor liga para Vera e revela que Bernardo está no Armazém. No restaurante, Ellen, Ian e Nath encontram símbolos, tiram foto e enviam a Dimitri. Ele fica feliz que tem amigos de verdade. Nando conta para Dimitri que está gostando de uma menina. Vitor entra na cozinha para tentar descobrir algo. Fausto sabota o restaurante colocando um tufo de cabelo no prato e exigindo que não pague. Julieta entrega a comida na mesa de Bernardo e Vera chega no momento. Mariana pede para o casal lavar roupa suja em casa e Vera pergunta se Mariana trata os clientes de forma rude.

Mariana diz a Vera que Bernardo invadiu o restaurante; Bernardo se retira do local junto à Vera. Em casa, Vera fica brava que Bernardo foi jantar e prestigiar o restaurante da sequestradora. Vera admite que Vitor deu a informação sobre Bernardo no restaurante. No final do expediente, Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel. Daniel e Mariana arrumam o restaurante e trocam olhares e flertes. No café da manhã, silêncio domina a mesa da família Monteiro; Romeu pergunta até quando os pais vão discutir. No café dos Campos, Julieta diz à família que refletiu e chegou em uma conclusão: Julieta vai desistir da amizade de Romeu para não deixar a família triste. Na roda dos amigos, Nando comenta com Rosalina sobre o anime que assistiram no dia anterior; Alex e Karen falam que anime é chato, e Rosalina esconde que assistiu a série com Nando. Um tal de Claudio [Henrique Stroeter] procura Telma e revela que Trufa pertence a ele.

