Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 10

GLOBO

AMOR PERFEITO

Catarina se desespera com a ameaça recebida. Ione destrata Ademar. Gaspar garante a Gilda que ainda se vingará dela. Popó e Neiva dão seus depoimentos a Albuquerque. Ione e Wanda incentivam Lívia a voltar a trabalhar. Catarina foge e Marê se desespera. Antônio conversa com Sônia, e apoia a filha. Albuquerque destrata Lívia, e Valente se preocupa com Tobias. Gilda sofre com o comportamento de Orlando e Marcelino. Marê descobre que foi demitida do hospital.

VAI NA FÉ

A emissora não divulgou o capítulo.

TERRA E PAIXÃO

Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Anely e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do pix. Ademir é atingido por um tiro, assim que se encontra com Dalva. Irene e Luigi convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Anely. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anely que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Glaucia se impressiona com o talento de Fred no karaokê. Nando compra uma série de anime online para assistir com Rosalina. Glaucia sobe no palco do karaokê, canta e anima o público. Alex esbarra com Lívia e se encanta com o visual da rival. Hélio resolve emprestar os arquivos de Castanheiras para Enzo. Nando e Rosalina assistem o anime juntos e ela adora. Vera diz para Vitor que deseja saber todas as estratégias do restaurante de Daniel; Vitor promete entregar um relatório completo. Fred comenta com Leandro que Enzo conseguiu os documentos antigos do bairro com Hélio e cutuca, afirmando que uma pessoa de confiança não deveria pedir nada a um Campos.

Chega o dia da estreia do restaurante, Enzo resolve ajudar os amigos na inauguração. Em conversa com Bernardo, Vera chama o marido de mau exemplo por aceitar os documentos doados pela família Campos para, futuramente, expor no Instituto Casa de Castanheiras. O tempo passa e os clientes começam a chegar na inauguração do restaurante. Mariana trabalha na cozinha ajudando Daniel. Mauro elogia o restaurante de Mariana e Telma fica com ciúmes. Na cozinha, Daniel e Mariana comemoram o sucesso e acabam se aproximando. Os encrenqueiros Vitor e Fausto marcam presença no evento. Bernardo passa pelo Armazém e decide entrar. Mariana se depara com Bernardo e afirma que o Armazém não é um local para um Monteiro.

