Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 9

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar reluta, mas aceita a ordem de Gilda. Antônio confronta Ademar sobre Sônia, e Ione ouve. Gilda mente em seu depoimento no caso de Marê e Júlio a enfrenta. Gilda insinua que Júlio não sabe sua verdadeira origem. Darlene garante a Cândida que não quer nada com Gaspar. Valente se emociona ao falar de seu filho com Tobias. Antônio expõe sua decepção com Aparecida por não ter contado sobre o caso de Sônia e Ademar. Gaspar descobre o paradeiro de Catarina. Júlio confessa a Marê que acredita que Anselmo pode ser seu pai. Catarina recebe o relógio de Ronaldo.

VAI NA FÉ

A emissora não divulgou o capítulo.

TERRA E PAIXÃO

Gregório diz a Nice que descobriu que as barras de ouro estão em um cofre do banco. Andrade recebe alta médica. Anely e Lucinda decidem arrumar Aline para ir no casamento de Caio. Anely pede ajuda de Luigi para invadir a loja de Graça. Marino diz a Antônio que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Tadeu manda Enzo entrar no quarto de Anely para descobrir se ela é a garota do pix. Rodrigo comunica a Caio que terá acesso ao laudo da perícia sobre o carro que Daniel dirigia no dia do acidente. Dalva liga para Ademir e marca um encontro. Antônio avisa a Caio para não decepcioná-lo. Caio fica em choque ao ver Aline entrando na igreja.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ellen, Ian e Nath aparecem e defendem Dimitri da gangue Pedalzera. Mais tarde, Ellen, Ian e Nath resolvem aceitar Dimitri no grupo. Nando tenta se aproximar de Rosalina. Telma convida Mauro para a estreia no restaurante do Armazém. Vera fala para Romeu que Mariana era uma boa babá, mas que fugiu com ele em um carro roubado, sem deixar nenhum recado. Julieta pergunta para a mãe como foi a vida dela na prisão; Mariana explica que era para Vitor cuidar dela quando bebê e que sentiu muita raiva de Vitor e Vera na prisão. Vera mostra a Romeu as imagens de Mariana supostamente furtando a joia na época. Trapaça volta a comandar o Pedalzera.

Disfarçada, Glaucia segue Fred até um bar karaokê. Por fim, Julieta pergunta sobre a rivalidade do passado para Hélio e Romeu faz o mesmo com Leandro. Fred percebe que Glaucia está no karaokê. Nando se apaixona por Rosalina. Ellen, Ian e Nath acham marcações no mapa de Castanheiras e decidem acionar Clara; Dimitri aceita falar com Clara, mas pede para o trio não revelar que ele é um Monteiro. Clara diz que não lembra sobre os espirais desenhados no mapa, mas que a árvore da praça era importante para acessar o Mundo da Imaginação. Enzo pede registros antigos de Castanheiras para Hélio. Ainda no karaokê, Glaucia faz o maior escândalo com Fred por enganá-la.

