Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 8

GLOBO

AMOR PERFEITO

Catarina fica atordoada com as ameaças de Gaspar e Tânia desconfia de seu comportamento. Darlene segue rejeitando Gaspar. Orlando e Marcelino ignoram Gilda, que sofre por ser destratada pelo marido. Catarina revela a Júlio que foi ameaçada por Gaspar. Popó convida Celeste para ser a Rainha da Congada a seu lado. Júlio pede que Marê acolha Catarina em sua casa. Ione exige que Sônia se afaste de Ademar, sem saber que é o marido quem cerca a moça. Gilda percebe que Marcelino encontrou Marê. Albuquerque questiona Celeste sobre Valente. Gilda encomenda a Gaspar a morte de Catarina.

VAI NA FÉ

Lumiar conta para Clara sobre a nova vítima de Theo. Ricardo instrui Theo na delegacia. Jenifer confessa para Kate que está confusa entre Hugo e Eduardo. Mauro não deixa Sol ver o clipe antes da estreia pública. Theo encontra Orfeu em seu apartamento. Wilma tenta convencer Fábio a aceitar seu convite. Ben se junta a Sol para assistir à estreia do clipe. Theo avisa a Ricardo sobre Orfeu, e o advogado arma um plano com a polícia. Sol se enfurece ao ver seu novo clipe e discute com Mauro. Todos reclamam do conteúdo do clipe de Sol. Ben garante a Sol que processará Mauro. Sol pensa em desistir de sua carreira. Orfeu consegue uma arma com Naldo. Lui pede para Sol abrir o seu novo show.

TERRA E PAIXÃO

Aline decide se afastar de Caio. Petra deixa Andrade caído na estrada. Andrade é levado ao hospital em situação grave. Lucinda encontra uma placa de carro no local onde o marido foi acidentado e conclui que a pessoa que o atropelou omitiu socorro. Silvério teme que Petra possa ser presa. Ruan aceita a proposta de Antônio de se responsabilizar pelo atropelamento de Andrade em troca de dinheiro. Ruan é preso. Luigi e Anely planejam entrar no quarto de Nice para encontrar a chave do cofre do banco, onde estão guardadas as barras de ouro de Cândida. Aline decide ir ao casamento de Caio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ellen, Ian e Nath desconfiam que Dimitri tenha um plano para se infiltrar no grupo e alegam que precisam pensar sobre a proposta. Glaucia suspeita que o marido Fred esteja traindo-a. Após sentir saudade de Romeu, Alex se acerta com o amigo; Romeu diz que vai atrás de toda verdade e mistério entre as famílias Campos e Monteiro. Téo pede desculpa para Julieta; Julieta também revela que vai fazer de tudo para as famílias se acertarem. Julieta pergunta para Daniel sobre o passado; o pai explica que na época, quando Mariana aceitou ser babá do Romeu, só existia a desavença entre Hélio e Leandro, e que ela aceitou o emprego por conta das dívidas.

Romeu questiona Bernardo se realmente houve um sequestro, mas Bernardo conta que Mariana mentiu desde o início que era da família Campos. Téo pede desculpa para Lívia, ela aceita, mas declara que o namorado tem mania de controlar tudo e não vai mais tolerar essas atitudes; com cabeça quente, eles resolvem conversar depois. Fred conta a Romeu que Mariana roubou uma joia de Vera que pertencia a Flávia no passado. Karen vê Lívia triste e provoca dizendo que Téo é chato; Lívia rebate a irmã e fala que ela nunca vai ter um namorado, mas Karen aponta que Lívia está enganada. A gangue Pedalzera cerca Crânio e pede a bike dele de volta, já que ele não faz mais parte do grupo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

