Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 7

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda insiste para que Marê seja afastada do hospital. Tobias sofre, e Valente se preocupa com o menino. Érico se muda para a casa de Verônica. Júlio diz a Orlando que trabalhará no caso da investigação da morte de Lucília. Albuquerque alerta Gilda sobre as ameaças de Gaspar. Gilda exige que o depoimento de Catarina seja alterado no julgamento de Marê, e aciona Gaspar. João se confessa com Severo. Orientado por Valente, Tobias conversa com Lívia sobre a gravidez imaginária. Gaspar ameaça Catarina.

VAI NA FÉ

Mauro fica satisfeito com a edição do novo clipe de Sol. Hugo se insinua para Jenifer. Clara conhece as amigas de Helena. Jenifer conversa com Eduardo. Helena não gosta dos comentários de Clara diante de suas amigas. Ben mostra o vídeo de Theo e Grazi para Sol, Janaína e Kate, que decide repassar o mesmo para Anthony. Hugo descobre a conversa de Jenifer e Eduardo. Clara tem uma crise de ciúmes de Helena, elas se desentendem. Theo fica tenso ao ver o vídeo dele com Grazi e pensa em fugir, mas recebe uma intimação. Lumiar e Ben assinam a venda de seu apartamento. Ricardo leva Theo à delegacia. Lumiar procura Clara. Orfeu foge da cadeia.

TERRA E PAIXÃO

Graça finge um desmaio e Caio garante que honrará o compromisso com ela. Antônio se sente traído por Caio. Caio pergunta a Antônio qual o interesse que ele teria nas terras de Aline. Vinicius e Irene se encontram. Luigi e Anely observam Irene e Vinicius juntos. Ademir diz a Caio que as desconfianças do sobrinho sobre Ernesto podem ter fundamento. Andrade reclama de Lucinda com Nice. Petra atropela Andrade. Caio e Aline se encontram.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

No Monter Mercado, Karen tira foto com Romeu e publica nas redes sociais. Lívia encontra Julieta na estufa de Clara, escondida de Téo. Julieta comenta com Lívia que sente falta de Romeu e quer saber sobre a aproximação dele com Karen; Lívia mostra a foto deles juntos no Monter Mercado. Dimitri exibe o desenho de Flávia Monteiro para Ellen, Ian e Nath e explica que a pintura é um mapa de Castanheiras; a gangue Pedalzera observa Crânio (Dimitri) com o trio rival. Sem celular e redes sociais, Romeu escreve uma carta à Julieta, pede para Nando entregar à amada e não contar para ninguém. Karen encontra com Nando no hall do condomínio e ele confessa que vai levar uma carta ao Lado Vila.

Em conversa com Téo, Lívia deixa escapar que esteve com Julieta e Téo fica bravo. Lívia diz a Téo que gosta dele e de Julieta e que se ele não entende isso, não serve para ser namorado dela. Karen comenta com Patrick sobre a carta que Romeu queria encaminhar à Julieta e reforça que eles precisam impedir a entrega do bilhete. No esconderijo do Pedalzera, a gangue chama Crânio de traidor por andar com Ellen, Ian e Nath; os integrantes do bando pedem para Crânio escolher entre a gangue ou o trio; ele escolhe o trio.

Patrick fica do lado de Julieta para impedir que Nando entregue a carta. Mariana resolve fazer um treino na academia de Mauro. Nando explica para Romeu que não conseguiu enviar a carta para Julieta, porque a viu abraçada com Patrick, parecendo mais que amigos. Téo conta para Amanda e Enzo que brigou com Julieta e com Lívia; a mãe sugere que ele procure as duas para pedir desculpa. Dimitri diz a Ellen, Ian e Nath que não faz mais parte do Pedalzera e pergunta se pode integrar o grupo deles.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também