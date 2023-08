Resumo das novelas

SÁBADO, 5

GLOBO

AMOR PERFEITO

Valente cuida de Tobias. Ítalo revela a Lívia que ela está sofrendo de uma gravidez imaginária. Marê se muda para sua nova casa, e aconselha Júlio a repensar sua situação com Sônia. Albuquerque acredita que Lívia mentiu para ele sobre sua gravidez. Marcelino comemora que Orlando dormirá com ele. Orlando afirma que agora Gilda precisa obedecê-lo. Ione desconfia de Sônia e Ademar. Marê apoia Lívia. Gilda arma para que Marê seja demitida do hospital.

VAI NA FÉ

Theo se enfurece por não conseguir expor sua vitória para Ben. Sol fica feliz ao saber que existe uma prova contra Theo. Wilma fica radiante com seus fãs. Lui prepara uma noite romântica com Lumiar. Mauro se irrita com as mudanças que Sol faz durante uma sessão de fotos, e Kate fica preocupada. Bruna discute com Jairo. Wilma é surpreendida no Charles Pierre. Kate consola Bruna, enquanto Wilma aconselha Jairo. Chega o dia da inauguração do restaurante de Marlene e Bruna. Wilma recebe um convite e fica radiante. Sol reclama das ideias de Mauro para seus clipes. Ben tenta ajudar Sol conversando com Mauro. Hugo e Jenifer ficam trancados no escritório do Pastor Miguel. Mauro regrava o clipe de Sol.

TERRA E PAIXÃO

Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luigi em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luigi mostra a Anely fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça. Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

