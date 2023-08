Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 4

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê pede que Orlando a ajude a encontrar provas contra Gilda. Chega o dia dos casamentos de Érico e Verônica e Orlando e Gilda. Júlio se emociona com o casamento da mãe. Todos admiram a beleza de Sônia, e Ademar tenta novamente se aproximar da moça. Anselmo se irrita por ter perdido Verônica. Embriagado, Gaspar promove uma cena no casamento de Gilda. Lívia sente uma forte pontada na barriga, e Tobias se assusta. Marê se disfarça para poder ver Marcelino. Ítalo decide levar Lívia para o hospital.

VAI NA FÉ

Ben tenta fazer um acordo com Orfeu. Lui vai para o Refúgio. Orfeu manda para Ben o registro de tela de uma conversa com Theo sobre contrabando. Sol divulga a coreografia de sua música nas redes sociais. Ben fala sobre Orfeu para Theo, que finge não se intimidar. Lui chega ao Refúgio e pede a ajuda de Fábio e Jade para surpreender Lumiar. Wilma posa para uma sessão de fotos. Um grande empresário se oferece para contratar Sol. Hugo sente ciúmes de Eduardo com Jenifer. Orfeu ouve o discurso de vitória de Theo como Empresário do Ano e se enfurece. Graziela entra em contato com Ben. Fãs de Wilma fazem uma bagunça na frente da mansão. Hugo se desculpa com Grazi. Ben consegue o vídeo de uma câmera de segurança, incriminando Theo.

TERRA E PAIXÃO

Anely comenta com Lucinda sobre sua desconfiança de que Gladys tenha contratado o médico e a enfermeira para dizer que Graça estava doente, com o objetivo de sensibilizar Caio. Anely fotografa um código que encontra na Bíblia de Nice. Ademir aconselha Caio a ficar com Aline. Anely é flagrada por Berenice no quarto de Nice e acaba contando que existem barras de ouro escondidas no bar. Angelina comenta com Lucinda que viu Irene pagando dois atores. Irene seduz Antônio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Telma detesta o treino de Mauro. Amanda sugere a Mari treinar na academia do Mauro para se distrair. Com ciúmes, Daniel acha que Mariana deve procurar uma outra escola de artes marciais. Ellen, Ian e Nath levam Dimitri até o quarto de Ian para entregar o item da caixa dourada, ao chegar no local, Ian nota que o tesouro sumiu. Téo pede para Lívia escolher entre ele e Julieta. Moradores do Residencial Verona descobrem que Trufa esconde objetos em uma caixa de areia do playground, quebrando com a teoria dos invasores dos apartamentos; Bernardo acha seu tablet e as crianças, a caixinha dourada. Fausto fica triste que não encontra seu caderninho. Patrick fala para Julieta que viu Karen próximo de Romeu e duvida que seja somente amizade. Karen convida Romeu para brincar na sua casa e Lívia observa a aproximação dos dois.

No Armazém, Mauro afirma a Mariana que gostaria que ela treinasse em sua academia. Após descobrirem que foram expulsos do Residencial Verona, os membros do Pedalzera sujam a fachada do condomínio. Ellen, Ian e Nath devolvem o desenho de Flávia para Dimitri e revelam que Clara Campos era amiga de Flávia. Hélio procura Julieta para conversar sobre a desistência dela no CEC. Hélio explica para Julieta que ela não vai conseguir mudar a situação entre os Campos e Monteiro. Vera fala para Romeu que os Campos são perigosos e que ele deve escutar o conselho. Dimitri percebe algo inusitado no desenho da avó.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também