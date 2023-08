Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 3

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gaspar afirma a Gilda que foi o único homem que a amou. Marê gosta de saber que Marcelino está recuperando sua saúde. Severo aconselha João sobre suas dúvidas quanto a Darlene e o sacerdócio. Ítalo, Orlando e Marê comemoram o investimento recebido em seu hospital. Gilda aciona Sílvio novamente contra Marê, na intenção de afastá-la do hospital e de Orlando. Albuquerque diz a Lívia que não simpatiza com Valente. Anselmo implora para Verônica reatar com ele. Érico desabafa com Verônica sobre as chantagens a que teve de ceder. Júlio avisa a Marê que o segundo julgamento pela morte de Leonel será marcado em breve.

VAI NA FÉ

Sheila mente para Theo. Bia faz as pazes com Tatá. Cecília fica tensa ao saber que Simas e Sabrina têm outra filha. Ben conta a Lumiar que Sheila não compareceu ao depoimento. Theo tenta recuperar a conta de banco que Sheila encerrou. Orfeu tenta convencer Jenifer a deixá-lo dar informações sobre Theo. Bela leva Simas e Sabrina a um encontro dos aquilombados para falar sobre Cecília. Orfeu pede para se encontrar com Ben. Duda implica com Jenifer e Eduardo. Ben mostra para Sol um vídeo seu mais jovem. Wilma é ovacionada no cinema. Sol conta para Lui que Lumiar foi para o Refúgio. Theo recebe uma convocação para Empresário de Ano e fica radiante. Ben visita Orfeu.

TERRA E PAIXÃO

Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Iraê alerta Caio. Irene e Vinicius trocam elogios. Luigi e Anely se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Caio promete não abandonar Graça e o bebê. Caio avisa a Aline que se casará com Graça.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ao avô, Julieta diz que faz tudo o que a família pede e que agora quer mudar, fazer as coisas do jeito dela. Mesmo sem provas dos furtos no edifício, a assembleia dos moradores decide proibir as crianças do Pedalzera de entrar no Residencial Verona. Vera organiza a agenda do Romeu para a semana, após ter a vida controlada, Romeu aponta que não quer mais jogar tênis. Romeu tenta sair do condomínio, mas Fausto bloqueia o garoto. Mariana tenta conversar com a filha, mas ela prefere ficar sozinha.

Na sala dos Campos, Vitor diz que Julieta abriu os olhos e que a família está ultrapassada; Vitor e Mariana discutem seriamente. Romeu diz ao avô que os rótulos que a família coloca nele, impedem dele ser quem ele deseja ser. Mauro abre a academia, mas não faz uma grande inauguração, já que só mudou o endereço do estabelecimento. Mauro convida Telma para uma aula experimental e ela aceita. Dimitri exige de Ellen, Ia

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também