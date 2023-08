Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 2

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda fica exultante com a decisão de Orlando de se casar com ela. João agradece as palavras de Darlene. Ademar sofre por ter perdido Sônia, e acaba magoando Ione. Orlando revela a Marcelino o plano que bolou com Marê para salvá-lo de Gilda. Marcelino comenta com Neiva sobre o plano de Marê contra Gilda. Gilda anuncia seu casamento com Orlando aos funcionários do hotel, e logo todos na cidade ficam sabendo. Gaspar confronta Gilda sobre o assassinato de Lucília.

VAI NA FÉ

Theo finge emoção durante o jantar com Jenifer e Rafa. Sol avisa a Marlene que Jenifer voltará para casa. Jenifer e Rafa sentem-se enjoados depois do jantar. Ben e Sol namoram. Theo leva Jenifer e Rafa para o hospital e avisa a Sol, que se desespera. Sheila e Belarmino destroem todas as provas contra Theo na empresa. Ben avisa a Sol, Jenifer e Rafa que a Polícia Federal irá investigar a empresa de Theo. Wilma se recusa a ir à pré-estreia do filme. Érika faz uma gravação reveladora sobre Theo. Vitinho e Lucas contam para Wilma sobre a reação do público ao ver o filme. Sheila recebe uma intimação para depor na Polícia Federal. Clara vai para a casa de Sol esperar por Rafa. Sheila ouve Theo falando com seu advogado.

TERRA E PAIXÃO

Caio não acredita que o dinheiro de Ernesto é herança de família. Andrade pede a Nice que não conte a Lucinda que eles já se conheciam. Ernesto liga para alguém dizendo que Caio está desconfiado, e pede garantia de que não ficará preso. Berenice diz a Antônio que não tem doença contagiosa. Caio sofre um atentado e Aline o ajuda. Aline diz a Caio para não procurá-la mais enquanto estiver com Graça. Irene fica nervosa quando Antônio diz que Caio será seu sucessor. Caio procura Jurecê. Irene e Graça fazem um acordo para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

O perfil “Castanheira no Bafo” também publica uma notícia sobre os furtos no Residencial Verona; Leandro fica preocupado com a reputação. Através do tesouro, Ellen, Ian e Nath encontram dentro da caixinha dourada, itens sobre o passado de Castanheiras. Romeu diz a Alex e Rosalina que se a rivalidade do Lado Torre e Lado Vila for maior que a amizade entre eles, o melhor é cada um seguir em frente.

Ellen, Ian e Nath encontram-se com Clara e mostram a caixinha dourada; Clara revela que ela, Hélio, Leandro, Flávia e Fausto, enterraram há muito tempo e colocaram objetos que os representassem para selar a amizade e desenterrar no futuro, como se fosse uma cápsula do tempo. Karen diz a Romeu que gosta de uma pessoa, mas que esse indivíduo não percebe; Romeu tenta adivinhar. Uma assembleia no condomínio acontece para discutir sobre os invasores. Julieta declara ao avô, Hélio, que não vai mais frequentar o CEC.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também