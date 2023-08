Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 1

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê arma um plano para que Orlando se case com Gilda e salve Marcelino. Valente se emociona ao empinar uma pipa com Tobias. Frei João conversa com Severo e Luís sobre Clara e Darlene. Darlene é ríspida com Gaspar, que se enfurece. Ademar descobre que Sônia rompeu com Júlio. Todos comemoram a notícia do casamento de Érico e Verônica. Marê e Orlando explicam seu plano de resgate a Marcelino para os religiosos. Darlene confronta João. Orlando insinua a Marcelino que ficará com ele. Orlando anuncia a Gilda que decidiu se casar com ela.

VAI NA FÉ

Anthony conversa com Lui e Sol sobre a foto do casal. Belarmino conta para Theo que prendeu Jenifer e Rafa conforme o ordenado. Érika reage com despeito ao ver a postagem de Anthony sobre Sol e Lui. Kate e Bruna explicam para Ben sobre o caso de Sol com Lui. Jenifer encontra uma nota dos lotes informados por Orfeu. Lumiar hostiliza Lui. Theo resgata Jenifer e Rafa do galpão. O investigador de Ben anuncia sua descobertas sobre Theo. Wilma finge uma súbita amnésia durante a coletiva. Jenifer afirma a Sol que voltará para casa com Rafa. Sol se esquiva quando Heitor, o apresentador do programa de rádio, a questiona sobre Lui. Theo convida Rafa e Jenifer para jantar no Charles Pierre e sabota a comida dos filhos.

TERRA E PAIXÃO

Caio reage quando Jonatas insinua que o carro de Daniel pode ter sido sabotado. Nice conta a Irene que Antônio ofereceu dinheiro para Berenice comprar o bar. Irene inventa para Antônio que Berenice está com uma doença contagiosa. Lucinda se compromete a ajudar Aline a aprender a plantar com um engenheiro especialista em tecnologia. Caio pergunta a Ernesto se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Mariana comenta com Amanda que se recorda quando era babá de Romeu e deixava ele brincar com Julieta e que um dia eles poderiam ser amigos ou algo mais; Téo escuta a conversa. Vera pede para Fausto ficar de olho em Romeu e alertá-la se o filho sair do condomínio ou se algum Campos se aproximar do menino. Ellen tem a ideia de levar Trufa para procurar o tesouro de Castanheiras. Após escutar o diálogo dos pais, Nando conta aos amigos que Romeu estava namorando com Julieta; Romeu chega no encontro e Alex e Rosalina afirmam que não confiam mais nele, desejando o fim da amizade. Téo também revela para Lívia e Patrick a intimidade de Romeu e Julieta; Julieta aparece e Téo diz que ela é mentirosa, já Patrick pergunta se ela é apaixonada por Romeu. Romeu revela a Karen que o que sente por Julieta é muito forte e acha que é amor.

Telma leva Mauro para o Armazém, o judoca convida Mariana e Amanda para treinar na futura academia dele e Daniel fica com ciúmes. Mais tarde, Julieta desabafa com Daniel; o pai expõe que Bernardo o ajudou com os projetos do restaurante, mas que Mariana não pode saber, Julieta pede para o pai conversar com Bernardo para tentar amenizar as coisas. Trufa encontra uma caixa dourada enterrada na praça central e Ellen, Ian e Nath acreditam que seja o tesouro de Castanheiras; Dimitri acompanha tudo de longe. Dimitri se recorda da caixinha dourada pelas histórias contadas pela sua avó quando era criança. Um novo perfil nas redes sociais, chamado “Castanheira no Bafo”, publica a notícia sobre o namoro de Romeu e Julieta e a rivalidade entre Campos e Monteiro. Bassânio e Pórcia ficam cara a cara para um beijo.

