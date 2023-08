Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 31

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê arma um plano para que Orlando se case com Gilda e salve Marcelino. Valente se emociona ao empinar uma pipa com Tobias. Frei João conversa com Severo e Luís sobre Clara e Darlene. Darlene é ríspida com Gaspar, que se enfurece. Ademar descobre que Sônia rompeu com Júlio. Todos comemoram a notícia do casamento de Érico e Verônica. Marê e Orlando explicam seu plano de resgate a Marcelino para os religiosos. Darlene confronta João. Orlando insinua a Marcelino que ficará com ele. Orlando anuncia a Gilda que decidiu se casar com ela.

VAI NA FÉ

Belarmino flagra Jenifer e Rafa na sala de documentos. Sol se desespera por não conseguir convencer a filha mais velha deixar a casa de Theo. Theo exige que Sol prove que se separou de Ben. Sol pede para Lui fingir ser seu namorado. Lumiar comenta com Ben que Sheila sabe tudo sobre a empresa de Theo. Vitinho convence Lui a ajudar Sol. Fábio mente para Lui em nome de Lumiar. Jenifer e Rafa decidem ir ao galpão escondidos de Theo. Anthony posta uma foto de Lui e Sol juntos, e Theo fica animado. Belarmino e um segurança saem do galpão, supostamente sem ver Jenifer e Rafa. Lumiar fica enciumada ao ver a foto de Lui com Sol. Jenifer e Rafa se apavoram ao perceber que estão presos no galpão.

TERRA E PAIXÃO

Caio reage quando Jonatas insinua que o carro de Daniel pode ter sido sabotado. Nice conta a Irene que Antônio ofereceu dinheiro para Berenice comprar o bar. Irene inventa para Antônio que Berenice está com uma doença contagiosa. Lucinda se compromete a ajudar Aline a aprender a plantar com um engenheiro especialista em tecnologia. Caio pergunta a Ernesto se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Romeu foge do apartamento para visitar Julieta na casa dela. Telma utiliza o MP3 e coloca a música do ex-marido para as filhas escutarem, mas Karen não gosta de relembrar momentos do pai falecido. Telma explica para Karen que o pai está vivo dentro dela. Romeu sobe na árvore e conversa com Julieta que está na sacada; o garoto declara que Julieta é linda por fora e por dentro e que a admira muito. Julieta responde Romeu afirmando que ele é o menino mais carinhoso que ela conhece. Através do monitoramento pelo celular, Leandro, Vera e Bernardo chegam até a casa da família Campos e se deparam com Romeu próximo de Julieta; Hélio, Clara e Mariana escutam a confusão e confrontam os rivais. Romeu e Julieta alegam às ambas famílias que eles foram educados para serem pessoas corretas e os pais fazem tudo ao contrário.

Romeu e Julieta explicam que são melhores amigos e que não vão sair da sacada até que as famílias se acertem. Sozinhos no quarto da Julieta, a garota comenta com Romeu que é melhor eles cederem para o bem da maioria; Romeu aceita e vai embora. Mais tarde, Mariana briga com Julieta por saber do passado com os Monteiro e mesmo assim se aproximar de Romeu; Julieta diz que gostou do Romeu pelo o que ele é e não pela família. No hall do condomínio, a família Monteiro conversa sobre o aborrecimento com Romeu e Fausto espia a cena. Já no apartamento, Leandro diz que Romeu se mostrou influenciado e achava que ele era mais esperto. Fausto encontra Glaucia e fala que Romeu e Julieta estavam namorando; ela vê a oportunidade de Nando se destacar na família. Mariana e Vera proíbem os filhos de se verem.

