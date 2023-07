Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 28

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda se preocupa com Marcelino. Marê tem um mau pressentimento. Sônia reclama da desatenção de Júlio. Neiva conta para Ítalo sobre a obsessão de Gilda por Orlando. Ivan senta ao lado de Adélia no cinema, e ela finge não gostar. Tânia gosta quando Justino comenta que ela precisa arrumar um novo namorado. Rita chama Orlando para cuidar de Marcelino. Valente encontra o caderno de Tobias. Gilda fica radiante ao ouvir Marcelino chamar Orlando de pai. Ivan convida Adélia para tomar sorvete. Celeste e Popó começam a namorar. Tânia impede Ítalo de beijar Neiva. Ivan se surpreende com Adélia. Sônia termina o namoro com Júlio. Gilda usa Marcelino para convencer Orland

VAI NA FÉ

Sol fica indignada com a ameaça de Theo. Kate e Rafa fazem as pazes. Sol conta sobre a ameaça de Theo para Ben. Bela discute com Fred. Vera aceita contar a verdade se Domênico não for preso, e Lumiar se preocupa. Ben revela para Jenifer a chantagem que Theo fez contra Sol. Sol avisa a Theo que vai se separar de Ben. Sai o clipe do filme estrelado por Wilma. Marlene e Bruna falam com o dono de um restaurante que elas pretendem comprar. Jenifer pede um emprego para Theo em seu escritório e consegue invadir seu computador. Ben e Lumiar revisam o caso de Vera. Theo tenta conquistar Jenifer. Dona Neide informa a Theo que Sol não se separou de Ben. Ben, Bia e Alexandre tentam encontrar o vídeo que prova a versão de Domênico. Jenifer vai com Theo até o galpão. Começa o julgamento de Vera. Theo intimida Sol.

TERRA E PAIXÃO

Antônio diz a Caio que o filho o decepcionou por não ter impedido sua prisão. Aline pensa em Caio. Antônio diz a Irene que não tem confiança total em Luigi. Antônio demonstra gratidão a Irene por tê-lo ajudado a sair da cadeia. Caio e Aline ficam juntos. Vinícius avisa a Antônio que encontrou pedras valiosas nas terras de Aline. Antônio promete dar dinheiro a Vinícius em troca de seu silêncio. Marino informa a Antônio que foi Gentil quem o denunciou. Antônio ameaça Gentil. Antônio manda Ramiro passar um serviço para Sidney. Menah não aparece em casa e deixa Gentil e Jonatas preocupados. Anely diz a Lucinda que está apaixonada por Luigi. Jonatas chama Antônio de assassino e pergunta a ele pelo paradeiro de Menah.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Karen e Patrick foram os responsáveis pelo bilhete e, a sós, eles comentam como Bassânio pode atrapalhar o plano deles. Após notar que Julieta está sendo perseguida, Bassânio aconselha a menina contar à família que conhece Romeu e que está sendo atormentada. Julieta decide contar para Clara que é amiga de Romeu. Romeu pergunta para Bernardo o que ele faria se namorasse Vera e ninguém aceitasse e Bernardo confessa que iria lutar até o final. Mauro conta a Ian que a mãe dele era apaixonada por mergulho e, certo dia, tentou um mergulho arriscado e nunca mais voltou à superfície. Ian acha que a mãe pode estar viva, mas Mauro explica que seria impossível, já que passou muito tempo. Vera e Bernardo chegam em casa e reparam que Romeu não está.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

