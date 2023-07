Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 27

AMOR PERFEITO

Marê rejeita Júlio e decide sair de sua casa. Clara fala para Darlene que queria que Frei João fosse seu pai. As crianças e os religiosos se preocupam com a possibilidade de nunca mais verem Marcelino. Érico pede Verônica em casamento. Ademar ameaça se separar de Ione. Júlio estranha quando Verônica fala que nunca se casou. Marcelino foge da mansão. Verônica repreende Júlio por causa de Marê. Marê chega à Irmandade, e Marcelino implora para ficar com ela. Com a ajuda de Albuquerque, Gilda leva Marcelino de volta para a mansão e o tranca em seu quarto. Rita se apavora e relata a Gilda que Marcelino está com uma febre muito alta.

VAI NA FÉ

Rafa recebe Jenifer e Theo observa os dois. Domênico desabafa com Lumiar. Sol descobre que Jenifer foi morar com Theo e se desespera. Jenifer enfrenta Sol. Lumiar conta para Fábio que Guiga colocará o nome de Dora em sua filha. Jenifer pede ajuda de Yuri para abrir o celular de Theo. Lui vai à casa de Lumiar. Sol exige que Jenifer volte para casa com ela. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo tenta enfurecer Ben. Jenifer disfarça quando Theo procura por seu celular, e Rafa a ajuda. Bela e Tatá flagram Bia e Fred juntos. Theo pede para Sol encontrar com ele. Lumiar tenta encontrar os vídeos de segurança da babá eletrônica do irmão de Domênico. Theo usa Jenifer para ameaçar Sol.

TERRA E PAIXÃO

Aline comemora a vingança armada por Gentil contra Antônio. Antônio fica furioso quando Silvério diz que não pode tirá-lo da cadeia. Irene decide ficar na prisão com Antônio. Nice ameaça demitir Luana se ela não aceitar as mudanças. Petra conta a Ademir que Antônio foi preso. Aline confronta Antônio na cadeia. Irene promete ajudar Antônio a acabar com Aline. Caio fica decepcionado com Aline. Ayres avisa a Caio que tráfico de drogas é crime inafiançável e que Antônio será conduzido para um presídio do estado. Luigi tem acesso à lista de políticos que Irene mandou para Petra. Ayres avisa a Antônio que recebeu uma ordem para soltá-lo.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Após ler a mensagem, Vera pergunta se Romeu está saindo do castigo. Julieta consegue enganar a mãe para não abrir a carta. Vera diz que tem dedo dos Campos no sumiço do tablet. Bassânio conserta a fonte abandonada que estava desativada. Daniel mostra o projeto do restaurante para Bernardo após as sugestões de modificações do arquiteto. Telma vai trabalhar toda produzida, a fim de encontrar Mauro. Bassânio comenta com Pórcia que a viu ensinando Libras para Vitor e ela pergunta se Bassânio quer voltar a aprender. Após arrumar a fonte, Bassânio marca encontro surpresa com Julieta e Romeu, que ficam felizes vendo a fonte ativa. A gangue Pedalzera bagunça no Monter Mercado. Romeu vai embora da fonte e Julieta recebe um bilhete com uma mensagem.

