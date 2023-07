Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 26

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda confronta Padre Donato sobre a invasão à sua casa e repreende Neiva. Gaspar ajuda Clara e Darlene. Frei João não gosta de saber que Gaspar se ofereceu para consertar a cadeira de rodas de Clara. Marê procura Neiva para saber notícias de Marcelino. Gilda dispensa Neiva, e Marcelino fica apreensivo. Gaspar admite para Frei João suas intenções românticas por Darlene. Sônia se incomoda com o comportamento de Júlio com Marê. Gilda escuta Marcelino dizendo que a odeia. Justino gosta do cuidado que Tânia tem com ele na escola. Orlando sofre por suas perdas. Júlio pede uma chance a Marê.

VAI NA FÉ

Clara tenta conversar com Rafa. Jenifer conta para Ben que irá morar com Rafa e Theo. Sheila avisa a Theo que um dos containers da empresa será fiscalizado pela Receita Federal. Jenifer pede a ajuda de Hugo para falar novamente com Orfeu. Lumiar vai para o lançamento de Lui. Guiga e Yuri explicam a última prova para os concorrentes a padrinhos. Sol proíbe Jenifer de morar com Theo, e as duas discutem. Theo procura Érika. Duda critica Jenifer por seu comportamento. Orfeu liga para Jenifer, que toma uma decisão. O show de Sol é um sucesso. Jenifer chega para morar com Theo, que se vangloria.

TERRA E PAIXÃO

Irene se desculpa com Antônio e pede ao marido que não a impeça de se vingar de Aline. Petra revela a Irene que sente ciúmes de Luigi com Anely. Rodrigo avisa a Caio que contratou um escritório de investigação em São Paulo para saber se Agatha está viva. Gentil conta a Miro que pretende camuflar drogas no carregamento do caminhão de Antônio, para depois fazer uma denúncia. Os funcionários do bar de Cândida entram em pânico quando Nice, a nova herdeira do local, decide impor novas regras no estabelecimento. Gentil denuncia Antônio. Ayres prende Antônio por tráfico de drogas.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Ao passar pela área da piscina, Ellen, Ian e Nath socorrem o rival Muke. Vitor oferece ideias a Vera para o Monter Mercado, como clube de fidelidade com descontos especiais. Julieta também conhece Paulo, que brinca com a garota na pista de skate. Julieta leva Paulo ao CEC para jogar basquete e o apresenta aos amigos. Mariana e Daniel resolvem a relação e combinam não misturar o profissional com o pessoal. Paulo diz a Romeu que conheceu uma menina que lembra muito o jeito dele e que eles iriam se dar bem, dizendo que o nome dela é Julieta. Leon conta a Ian que existe um tesouro escondido em Castanheiras. Mariana recebe uma carta em nome dela e Julieta consegue arrancar da mão da mãe. Vera também recebe a carta, mas Romeu não consegue impedir a mãe de ler a mensagem prejudicial.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

