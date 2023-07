Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 25

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda gosta de saber que Rita já trabalhou em um orfanato. Wanda repreende Sílvio por ajudar Gilda a ficar com a guarda de Marcelino. Gilda proíbe Marcelino de receber visitas. Darlene e Valente se reconhecem durante um encontro na livraria. Marê conversa com Ítalo sobre o projeto da maternidade. Gaspar discute com Anselmo suas ambições. Gilda faz exigências à professora Celeste sobre Marcelino. Marê e Orlando se preocupam com Marcelino. Sônia se incomoda com a revolta de Júlio com o estado de Marê. Rita avisa a Gilda que Neiva descumpriu suas ordens. Gilda flagra Frei Donato e as crianças na mansão.

VAI NA FÉ

Rafa confessa a Jenifer sua preocupação com a farsa contra Theo. Lumiar imita Lui sem perceber e Ben acha graça. Sabrina cede ao desejo de Simas. Jenifer e Rafa se oferecem para ir ao escritório de Theo. Lumiar questiona Vera sobre o assassinato. Theo manda sua foto com Jenifer e Rafa para Ben. Sol recebe uma proposta para fazer um novo show. Lumiar recebe o convite para o lançamento do álbum de Lui. Theo manipula Érika. Rafa conta que voltará a morar com o pai e Kate decide falar para Clara. Theo convida Jenifer para morar com ele e Rafa. Ben insiste para Lumiar ir ao evento de Lui. Clara volta para casa e Rafa não a deixa expulsar Theo.

TERRA E PAIXÃO

Lucinda consegue evitar a armadilha contra Aline. Aline conta a Caio que Ramiro tentou atropelá-la. Odilon oferece aulas de luta para as mulheres que trabalham no bar de Cândida. Luigi descobre o chip que Enzo colocou na máscara comprada por Anely. Gentil e Miro planejam prejudicar Antônio. Irene avisa a Luigi para cuidar de Petra. Jonatas reage intrigado quando Nina comenta que teve um desentendimento com Mara no passado. Angelina conta a Caio que foi Irene quem encomendou o atropelamento de Aline para Ramiro. Irene ameaça Antônio.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Para não prejudicar o plano de separar Romeu e Julieta, Patrick e Karen se desentendem na frente de Rosalina. Daniel e Mariana discutem. Com intuito de criar uma exposição no Instituto Casa de Castanheiras, Bernardo mostra itens antigos de moradores a Leandro. Daniel pede dicas arquitetônicas do projeto do restaurante para Bernardo. Romeu conhece Paulo, um jovem que frequenta o condomínio para visitar o avô e que adora praticar tênis. Patrick redige mais uma carta anônima e coloca na caixa de correspondência da residência de Julieta. Karen também elabora uma carta para enviar a Romeu. Telma diz que Fausto provavelmente inflamou uma estrutura no corpo e passa exercícios ao zelador, mas ele só quer saber do atestado. Chilique empurra Muke na piscina. Sem saber nadar, Muke se afoga.

