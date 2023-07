Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 24

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino jura que Jesus estava conversando com ele, mas Frei Severo repreende o menino por estar sozinho no sótão. Todos na Irmandade relembram a chegada e o crescimento de Marcelino. As crianças se revoltam com o fato de Marcelino ter de ficar com Gilda. Marcelino se muda para a casa de Gilda, e Neiva afirma que o protegerá. Valente conhece Tobias e deduz que seja o seu filho Samuel. Verônica se preocupa com o comportamento de Júlio em relação a Marê. Marcelino se recusa a interagir com Gilda, que ameaça o menino para Rita.

VAI NA FÉ

Sol flagra Jenifer falando ao telefone. Rafa discute com Clara. Hugo e Eduardo tentam convencer Jenifer a esquecer Theo. Lumiar se revolta com as declarações de Theo contra Ben. Clara decide ir para São Paulo. Lumiar exige que Theo desminta o que falou sobre Ben. Anthony expulsa Érika de sua casa. Guiga e Yuri fazem uma competição para escolher os padrinhos do bebê que estão esperando. Sol inicia sua live. Theo se recusa a morar com Érika. Jenifer e Rafa se unem contra Theo. Lumiar reclama de Ben questioná-la sobre Lui. Vitinho incentiva Lui a convidar Lumiar para o lançamento de seu novo álbum. Jenifer tenta ser simpática com Theo, que estranha seu comportamento.

TERRA E PAIXÃO

Caio ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline. Graça conta a Gladys e a Tadeu que Irene quer tirar a sucessão de Caio para dar a Petra. Gentil alerta Jonatas para o perigo que é a aproximação de Irene com Aline. Rodrigo diz a Caio que não existe nenhuma prova de que Agatha morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher. Ramiro pede dinheiro a Kelvin para se livrar de Munda. Munda guarda o dinheiro que recebeu de Ramiro no cofre da pousada. Luigi e Anely roubam o dinheiro de Munda. Ramiro se prepara para atropelar Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Leandro quer saber o motivo de Vitor trabalhar no Monter Mercado. Mauro fala para Telma que vai abrir uma academia no bairro e ela reconhece que Mauro é um ex-atleta olímpico, ouro em judô. Karen convida Romeu para um piquenique e ele aceita. Na frente de Leandro, Vitor mostra serviço para impressionar o chefe. Bernardo chega em casa e nota a porta da residência aberta e seu tablet desaparecido.

Karen faz piquenique com Romeu, mas Alex, Rosalina e Nando aparecem. Romeu e Julieta mostram aos respectivos amigos a carta anônima que receberam. Julieta diz para Lívia que suspeita da Karen. Vera fica desesperada após invadirem seu apartamento. Karen diz a Patrick que eles precisam fazer mais cartas. Rosalina chega e pergunta o motivo de Karen estar próxima de Patrick.

