Resumo das novelas

SÁBADO, 22

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê, Orlando e os religiosos se reúnem para conversar com Marcelino, mas Manoel irrompe a Irmandade afirmando que não deixará Gilda ficar com o amigo. Marcelino implora para não deixar a Irmandade. Orlando confronta e ameaça Gilda. Lívia questiona Albuquerque sobre o pai biológico de Tobias, e o delegado desconversa. Leonor e Celeste acolhem Valente, um ex-preso político. Valente olha para a foto da esposa e promete encontrar o filho dos dois. Anselmo e Cândida cobram de Gaspar que tenha uma companheira. Marcelino conversa com Jesus, e é flagrado por Frei Severo.

VAI NA FÉ

Sol apresenta todos que estão ajudando no clipe. Theo chega com Érika ao local de gravação. Theo provoca Ben, que o agride. Joel cobra uma resposta de Bruna. Todos aplaudem o discurso de Sol. Jenifer não se conforma com a impunidade de Theo. Clara é convidada para trabalhar em São Paulo como modelo. Eduardo percebe Hugo olhando para Jenifer. Marlene aconselha Bruna. Theo faz um depoimento atacando Ben. Jenifer pede para Hugo ajudá-la a falar com Orfeu. Lui liga para Lumiar, que fica animada. Ben pede para Lumiar representá-lo no caso novo do escritório. Jenifer consegue falar com Orfeu e o questiona sobre as falcatruas de Theo.

TERRA E PAIXÃO

Aline recusa a bebida de Irene. Jussara nota um pó branco na taça que era destinada a Aline. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza. Ramiro conta a Antônio que sua noiva trabalhará como cozinheira na pousada. Luigi e Irene buscam Petra na clínica.

Flor aceita ir para casa de Ademir com Rosa como funcionária, deixando claro que não se envolverá com ele. Munda decide não se casar mais com Ramiro. Antônio manda Franco impedir que Caio use suas aplicações para emprestar dinheiro a Aline. Caio pergunta a Irene se ela tentou envenenar Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também