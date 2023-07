Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 21

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda ganha a guarda de Marcelino e vibra com a vingança contra Marê. Todos na Irmandade se desesperam com a partida de Marcelino. A foto de Tânia é publicada na capa da Gazeta, e Popó se irrita com Turíbio. Marê descobre que Gilda ficará com a tutela de Marcelino e corre ao encontro do menino. Rita admira Gilda, e Neiva fica abalada. Todos na cidade comentam sobre a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda delira e planeja seu futuro casamento com Orlando.

VAI NA FÉ

Fábio derrama as cinzas de Dora no jardim em uma cerimônia para todos os amigos. Lumiar toma uma decisão e comenta com Ben, que a apoia. Lui conforta Lumiar. Algumas semanas se passam. Guiga muda o nome escolhido pelos fãs para o seu bebê. Fábio insiste para Lui e Lumiar voltarem para o Rio de Janeiro. Wilma sugere que Sol grave seu clipe na praça de Piedade. Lumiar se despede de seus alunos. Érika pensa em como prejudicar Sol. Jenifer pede para Hugo pintar um desenho no clipe de Sol. Theo seduz Érika. Bruna fecha um contrato para o fornecimento das quentinhas. Hugo avisa a Eduardo que lutará por Jenifer. Sol fala animada com os fãs e alunos na gravação do clipe.

TERRA E PAIXÃO

Antônio entrega o dinheiro a Aline. Jussara tenta convencer Aline a namorar Jonatas. Anely incentiva Luigi a desviar dinheiro da fazenda e roubar as joias de Petra. Irene sugere a Antônio usar os remédios de Petra para acabar com Aline. Ramiro avisa a Kelvin que não poderá mais vê-lo por causa de sua noiva. Jonatas e Nina se encontram. Caio se declara a Aline. Rodrigo avisa a Berenice que descobriu que o irmão de Cândida não teve nenhuma filha com o nome igual ao dela. Irene coloca o remédio de Petra em uma taça com champanhe e oferece a Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Clara acalma os ânimos entre Hélio e Vitor. No esconderijo, Pedalzera cobra Crânio por mentir sobre estilo de vida. Crânio responde que se ele continuar no grupo, os amigos podem ter passe livre para o Residencial Verona. Telma desabafa com as filhas sobre a situação com Daniel, e elas nem dão ouvidos. Pedalzera derruba Fausto quando ele tenta contê-los no condomínio. Fred diz a Glaucia que achou os amigos de Dimitri educados, mas Glaucia tem a impressão que eles estão levando o filho para o mau caminho. Lívia e Alex pedem delivery, os pedidos vêm trocados, e Mauro e Telma se encontram para destrocar as sacolas. Telma questiona Mauro sobre sua esposa.

Mariana pergunta para Vitor como ele consegue trabalhar com os rivais depois de tudo o que fizeram a ela e acrescenta que em breve ele vai ser descartado. Julieta e Romeu recebem cartas citando que o segredo deles não vai durar por muito tempo. Telma pergunta sobre a mãe do Alex para Karen. A filha comenta que Alex não gosta de falar sobre o assunto, mas que ela sofreu um acidente e nunca encontraram o corpo, encerrando as buscas por acreditarem que ela morreu. Com dor nas costas, Fausto faz drama para Pórcia cuidar dele. Vera contrata um novo preparador físico para os treinos de Romeu. Leandro entra na Monter e Vitor arruma sua postura. Leandro pergunta o que Vitor quer na empresa dele.

