Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 20

GLOBO

AMOR PERFEITO

Rosa afirma a Edvaldo que nunca deixou uma criança na Irmandade. Júlio revela que Gilda acusa Frei Severo de negligência com Marcelino, a partir do acidente com o escorpião. Ítalo repreende Gilmar por ter fornecido o prontuário de Marcelino a Edvaldo. Turíbio comenta com Ivan suas intenções com Tânia. Marcelino tenta unir Marê e Orlando novamente. Adélia se surpreende ao pensar em Ivan. Clara diz que gostaria que Frei João fosse seu pai. Edvaldo conta a Gilda sobre seu encontro com Rosa, e a vilã deduz que Marcelino é o filho de Marê e Orlando.

VAI NA FÉ

Kate consegue se acalmar, e Ben faz sua defesa. Bruna vibra com a liberdade da filha. Hugo tenta se reaproximar de Jenifer. Kate posta uma foto com Rafa e Theo fica furioso. Jenifer fala para Eduardo que ficou mexida de ver Hugo no hospital. Joel e Jairo disputam a atenção de Bruna. Theo e Ben discutem. Sol estranha o comportamento de Wilma. Guiga tensiona com uma mensagem que Vini manda para Yuri. Dora e Fábio veem Lui e Lumiar juntos. Doutor Mauri tenta tranquilizar Fábio. Dora morre. Com a ajuda de todos, Lui faz a festa de Carnaval para Dora.

TERRA E PAIXÃO

Antônio entrega o dinheiro a Aline. Jussara tenta convencer Aline a namorar Jonatas. Anely incentiva Luigi a desviar dinheiro da fazenda e roubar as joias de Petra. Irene sugere a Antônio usar os remédios de Petra para acabar com Aline. Ramiro avisa a Kelvin que não poderá mais vê-lo por causa de sua noiva. Jonatas e Nina se encontram. Caio se declara a Aline. Rodrigo avisa a Berenice que descobriu que o irmão de Cândida não teve nenhuma filha com o nome igual ao dela. Irene coloca o remédio de Petra em uma taça com champanhe e oferece a Aline.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Fred se apresenta às crianças do Pedalzera e, sem saber a verdadeira origem dos meninos, Fred convida as crianças para brincar na sua casa com Dimitri. Após descobrir que Vitor trabalha no Monter Mercado, Fausto comunica a notícia para Hélio. Enfurecido, Hélio vai até o Monter e briga com o filho no novo emprego. Em conjunto, Romeu e Julieta decidem interromper a amizade e seguir rumos diferentes. Aos filhos, Mauro relata que agora vai trabalhar mais tempo de casa e montar uma academia pela região para poder ficar mais próximo deles. Julieta pede desculpa aos amigos por esconder amizade com Romeu e diz que já rompeu relação com o garoto. Romeu também conta aos amigos que se afastou de Julieta. Na porta da Monter Holding, Vitor se apresenta para Leandro. O velho Monteiro não sabe que ele é um Campos.

Karen e Patrick se encontram na sorveteria e comemoram o sucesso da separação de Romeu e Julieta, ela diz que agora é a chance de eles se aproximarem, serem fofos e legais com os amados. Amanda, Mariana, Daniel e Bassânio celebram o início de um projeto no Armazém. Telma chega e pergunta o que eles estão vibrando. De canto, Telma diz a Daniel que entendeu o motivo de ele desistir da sociedade, já que ele sempre quis fazer o restaurante com Mariana e reforça que agora ele vai ser livre. Vera revela para Leandro que Vitor é um Campos, mas como Bernardo e Hélio estão se aproximando, ela acredita ser interessante o Vitor na empresa. Finalmente, Nath consegue imaginar. Bassânio conta para Pórcia que as chefes são ótimas e que está se saindo melhor de que Vitor. Fausto nota afinidade de Bassânio e Pórcia e vê que precisa tomar outra atitude. Em casa, Hélio pergunta como Vitor pôde trair a família, Vitor explica que está fazendo o que ele pediu: se virar e sair da zona de conforto. Hélio declara que é inaceitável Vitor trabalhar com os inimigos e morar embaixo do seu teto; Vitor que saber se o pai vai expulsá-lo de casa.

