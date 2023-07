Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 19

GLOBO

AMOR PERFEITO

Gilda vibra com a possibilidade de encontrar Rosa. Gaspar provoca Gilda e a convoca para sua posse como secretário do Turismo. Darlene afirma a Frei João que não aceitará a aproximação de Gaspar. Orlando revela a João que Gilda é a assassina de Leonel. Frei Severo recebe uma nova intimação de Gilda, solicitando a guarda de Marcelino. Gilda ouve a conversa de Sônia e Justino e descobre que o filho de Marê pode estar vivo. Edvaldo encontra Rosa.

VAI NA FÉ

Ben tenta explicar o que aconteceu para Clara. Sol conforta Bruna. Anthony recrimina Érika. Rafa pede para ir com Ben à delegacia ajudar Kate. Wilma se despede de Dora e Fábio. Rafa enfrenta Clara. Jenifer se desespera ao saber que Hugo foi baleado. Dora pede para Lui organizar um bloco de carnaval. Jenifer pede para ir com o pastor Miguel visitar Hugo no hospital. Theo ofende Clara, que o expulsa de sua casa. Rafa inocenta Kate. Hugo ouve Jenifer se declarar para ele. Bruna ataca uma jornalista na porta da delegacia. Theo reclama de Érika. Jenifer e os amigos vão à audiência de custódia de Kate. Guiga pede para ficar mais tempo com Yuri em Lumiar. Theo exige que Kate permaneça presa. Kate chora durante a audiência de custódia.

TERRA E PAIXÃO

Caio descobre que o dinheiro saiu da conta para um orfanato. Silvério diz a Antônio que não tem provas de que Berenice seja parente de Cândida. Irene agradece a Silvério por estar lhe ajudando. Andrade ameaça Lucinda. Irene faz um pacto com Aline: a professora fica afastada de Caio, enquanto a mulher de Antônio descobre o real interesse do marido em suas terras. Aline acusa Antônio de mentiroso ao cobrar do produtor o dinheiro da água.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Glaucia diz a Vera que tem estratégia por trás da contratação do Vitor, já que ele sabe tudo sobre a concorrência. Vitor conversa em particular com Vera e alega que é um admirador da família Monteiro e que deseja mudar as coisas. Julieta comenta com Clara que brigou com os amigos. Por experiência, Clara diz a Julieta que a desavença de amizade no seu passado dividiu o bairro. Em um flashback, Clara narra a Julieta como era a relação dela, Hélio, Leandro e Fausto quando crianças. Mauro explica a Telma que a Trufa danificou seu apartamento e entrega a cachorra para a vizinha. Telma avisa Ellen que Trufa está de castigo, e Ellen encontra o resto da bandeira da gangue Pedalzera na caminha do animal. Depois de pensar muito, Mariana aceita montar o restaurante do Daniel no Armazém. Lívia fica chateada com Julieta, e Karen alega que sabia da amizade de Romeu e Julieta, já que Romeu confia nela, diferentemente de Julieta com Lívia.

Alex diz a Romeu que conversou com o grupo e que todos o perdoam, mas ele precisa largar a amizade com Julieta. Leon expõe a Ian que veio do Mundo da Imaginação e que Ian precisa descobrir sozinho como chegar até lá. Sobre o restaurante, Daniel comenta com Mariana que não vai misturar lado pessoal e profissional, e que desistiu da sociedade com Telma porque as coisas estavam se misturando. Mariana pergunta para Daniel se está rolando algo entre ele e a Telma. Vitor admira Pórcia e pensa na melhor forma de conquistá-la. No CEC, as crianças do Lado Torre mandam Julieta se afastar de Romeu, Julieta rebate dizendo que a rivalidade não faz sentido, e Alex responde que a família Campos já prejudicou muito a família Monteiro. Os membros do Pedalzera se vestem com roupas sofisticadas para entrar no Residencial Verona e avistam Crânio adentrando no condomínio.

