Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 18

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marcelino fica inconsolável com a briga de Marê e Orlando. Gilmar fornece o prontuário de Marcelino no hospital a Edvaldo. Gaspar garante a Anselmo que não quer mais saber de Gilda. Orlando confronta Albuquerque e afirma que a morte de Lucília não ficará sem respostas, e procura a ajuda de Júlio e Érico. Gilda e Edvaldo planejam encontrar Rosa para comprar a guarda de Marcelino. Marê termina o relacionamento com Orlando. Sônia confessa a Júlio que teme que ele volte a sonhar com Marê. Edvaldo localiza Rosa, e Gilda comemora.

VAI NA FÉ

Rafa tenta afastar os policiais para salvar Kate e Hugo. Bruna reclama de Jairo para Sol. Lulu Santos aconselha Lui a voltar a cantar. Joel se declara para Bruna. Um dos policiais atira, Hugo é baleado e Kate é presa. Rafa tenta ir à delegacia, mas tem uma crise. Lui observa Lumiar se despedir de Ben. Theo conta para Clara que Kate sequestrou Rafa com a ajuda de Hugo. Sol tenta acalmar Bruna. Theo tenta incriminar Kate em seu depoimento à delegada. Ben fala com a filha de Bruna e descobre que Hugo está no hospital. Theo manda Érika escrever sobre o falso sequestro do filho. Clara não deixa Rafa ir com Ben à delegacia.

TERRA E PAIXÃO

Aline demonstra não acreditar que Antônio tenha contratado o geólogo por causa da água. Tadeu manda Gladys demitir Aline. Luana assume o bar e contrata Berenice como faxineira. Gladys demite Aline. Marino diz a Caio que Agatha pode estar viva. Aline aceita o empréstimo de Caio com promissórias.

Ramiro conta a Irene que Caio ajudará Aline a pagar a dívida. Irene manda Enzo hackear a conta bancária de Caio. Lucinda se defende de Andrade com um golpe de Krav Magá. Enzo entra na conta de Caio e desvia o dinheiro com que ele ajudaria Aline. Aline se sente enganada por Caio ao verificar que o depósito não foi realizado.

SBT

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

Na fonte abandonada, os amigos do Lado Vila e Lado Torre chamam Julieta e Romeu de traidores. Julieta acorda e nota que tudo não passava de um sonho. Pórcia encontra com Bassânio e comenta que, provavelmente, Fausto pegou o carrinho dele. Emocionada, Julieta encontra com os amigos e resolve contar que se aproximou de Romeu e virou amiga dele. Lívia fica chateada que Julieta mentiu o tempo todo sobre o contato com Romeu. Ellen e Ian falam para Nath que ela precisa imaginar para eles conseguirem entrar no Mundo da Imaginação. Na rua, Vitor esbarra com Bassânio e descobre que ele é o novo funcionário do Armazém. Mariana diz que Bassânio tem qualidade que Vitor não tinha.

Dimitri invade a casa de Telma, encontra a bandeira do Pedalzera, mas rasga o objeto em disputa com Trufa. Crânio entrega metade da bandeira aos amigos do Pedalzera, que ficam bravos. Romeu decide revelar aos colegas do Lado Torre que é amigo da Julieta. Rosalina finalmente entende o motivo do Romeu fingir um namoro com ela. No primeiro dia de trabalho no Monter Mercado, Vitor começa a ser preguiçoso e até abre uma mercadoria para comer. Vera fica surpresa quando descobre que Vitor é o novo funcionário da sua empresa. Leandro alerta Bernardo de que Hélio é muito esperto e não quer nenhuma parceria com adversário. Vera pergunta para Glaucia por que ela contratou Vitor, irmão da sequestradora de Romeu.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também